Туск: Задача нового правительства Польши – твердо требовать у Запада помощи Украине 12.12.2023, 14:14

Дональд Туск

Новый премьер Польши выступил с речью в Сейме.

Новоизбранный премьер-министр и глава правительства Польши Дональд Туск, выступая с речью в Сейме, заявил, что задача нового польского правительства – требовать у западных союзников полной решимости в помощи Украине, пишет liga.net.

«Президенту Зеленскому в глаза говорят, что нет сил. Задача Польши, нового правительства – громко и твердо требовать от Запада полной решительности в помощи Украине в этой войне», – сказал Туск, добавив, что будет делать это «с первого дня».

Он отметил, что «не может слушать политиков, которые говорят об усталости от войны, когда Украина нуждается в поддержке».

Туск добавил, что стремится вернуть Польше статус лидера в ЕС, а также стать «надежным союзником США».

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