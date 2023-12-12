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Треть доходов просто исчезла: Россию ждет крах нефтегазовой отрасли

  • 12.12.2023, 14:17
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Треть доходов просто исчезла: Россию ждет крах нефтегазовой отрасли

Кремль просчитался, что ему удастся «заморозить» европейцев.

Санкции лишили Россию 30% прежних доходов от нефти и газа. К 2030 году нефтегазовая отрасль в России может пострадать еще больше. И это серьезная проблема для страны-агрессорки.

Эксперт в сфере энергетики Михаил Крутыхин рассказал «24 Каналу», что именно санкции стали одной из ключевых причин упадка нефтегазовой отрасли в России. Поэтому нельзя утверждать, что они неэффективны.

«Заморозить» европейцев не удалось

Соединенные Штаты Америки хотят к 2030 году вдвое сократить доходы России от нефти и газа. Это, собственно, может произойти просто из-за непростой ситуации, которая сложилась в России.

«Надо смотреть на цифры, а они показывают, что по сравнению с 2022 годом, когда были высокие цены на нефть и газ, доходы российского федерального бюджета от нефти на газ упали примерно на 30%. Ровно треть от доходов исчезла», – заметил Михаил Крутыхин.

Когда говорят, что санкции не работают, а Россия при всем богатеет, это не совсем правда. Если до 2030 года США действительно постараются сократить российскую прибыль на 50%, то с точки зрения цифр им это удастся. Ведь только через год смогли достичь отметки в 30%.

«Надо также учесть, что доходы России от газа сократились по воле самого Путина. Ведь он забрал «Газпром» с европейского рынка из-за желания «заморозить европейцев». Поэтому, мол, должен был начаться экономический коллапс и Европа должна на коленях приползти к Путину. Но не получилось», – отметил эксперт по нефти и газу.

Европейцам это обошлось дорого, ведь пришлось переплачивать за газ и строить перемычки между границами, новые терминалы по приему сжиженного газа. Однако сейчас особых проблем на газовом рынке в Европе сейчас нет. Чего не скажешь о России.

Проблемы и с газом, и с нефтью

Добыча «Газпрома», то есть гиганта российской газовой отрасли, упала 23% – почти на четверть. Это, очевидно, не может не отразиться на доходах России.

«Даже если Китай каким-то чудом пригодится еще какой-то газопровод у себя принять, а пока он не очень-то соглашается, то все равно, чтобы туда переправить такие объемы газа нужно десятилетие», – заметил Крутихин.

Первая мощность газопровода «Сила Сибири-2», который Владимир Путин планировал построить там, 50 миллиардов кубометров газа. При этом следует понимать, что в Европу «Газпром» отправлял 155 миллиардов кубометров газа.

«Сила Сибири-2»

Российский проект газопровода «Сила Сибири-2», который необходим для замены утраченного европейского рынка, продвигается крайне медленно через позицию Китая. По сути, Пекин отказался инвестировать в строительство трубопровода, предлагая России полностью оплатить многомиллиардный счет за строительство.

К тому же пользуясь случаем, Китай требует дальнейших скидок на российский газ.

К тому же, даже строительство такого газопровода займет около 10 – 12 лет. Так что не только доходы, но и вся газовая отрасль в России просела.

«А в России еще и проблемы с запасами нефти, которая легко добывается. Далее идет тяжело добываемая нефть, она совсем нерентабельна. Еще министерство энергетики России предполагало, что к 2035 году российская добыча нефти сократится на 40%», – подчеркнул Крутыхин.

Прогноз Соединенных Штатов о сокращении доходов России вполне вероятен. Возможно, даже в результате затруднительного положения, в котором оказалась Россия.

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