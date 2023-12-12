закрыть
12 декабря 2023, вторник, 15:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Салат для новогоднего стола за 10 минут: из чего приготовить

1
  • 12.12.2023, 14:31
  • 1,260
Салат для новогоднего стола за 10 минут: из чего приготовить

Варить ничего не придется.

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный салат для праздничного стола и на каждый день, выбирайте для этого зелень, готовую соленую рыбу, сыр, помидоры, а заправлять такие салаты лучше маслом, пишет obozrevatel.com

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из зелени, с красной рыбой и пармезаном, который готовится 10 минут. 

Ингредиенты:

• авокадо

• листья салата

• красная рыба

• чери

• пармезан

• специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Для соуса: смешайте оливковое масло, соевый соус, соус терияки, дижонская горчица.

2. Выложите на тарелку в форме венчика листья салата, поверх помидоры черри, авокадо, рыбу и заправьте соусом, посыпьте тертым пармезаном.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун