Салат для новогоднего стола за 10 минут: из чего приготовить

Салат для новогоднего стола за 10 минут: из чего приготовить1
- 12.12.2023, 14:31
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Варить ничего не придется.
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный салат для праздничного стола и на каждый день, выбирайте для этого зелень, готовую соленую рыбу, сыр, помидоры, а заправлять такие салаты лучше маслом, пишет obozrevatel.com.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из зелени, с красной рыбой и пармезаном, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
• авокадо
• листья салата
• красная рыба
• чери
• пармезан
• специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Для соуса: смешайте оливковое масло, соевый соус, соус терияки, дижонская горчица.
2. Выложите на тарелку в форме венчика листья салата, поверх помидоры черри, авокадо, рыбу и заправьте соусом, посыпьте тертым пармезаном.