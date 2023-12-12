Салат для новогоднего стола за 10 минут: из чего приготовить 1 12.12.2023, 14:31

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Варить ничего не придется.

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный салат для праздничного стола и на каждый день, выбирайте для этого зелень, готовую соленую рыбу, сыр, помидоры, а заправлять такие салаты лучше маслом, пишет obozrevatel.com.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из зелени, с красной рыбой и пармезаном, который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

• авокадо

• листья салата

• красная рыба

• чери

• пармезан

• специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Для соуса: смешайте оливковое масло, соевый соус, соус терияки, дижонская горчица.

2. Выложите на тарелку в форме венчика листья салата, поверх помидоры черри, авокадо, рыбу и заправьте соусом, посыпьте тертым пармезаном.