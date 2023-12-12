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Роспропаганда признала неприглядную правду о войне в Украине

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  • 12.12.2023, 14:39
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Роспропаганда признала неприглядную правду о войне в Украине

Ведущий шоу на «Первом канале» одернул эксперта, который рассказывал о «победах РФ».

Путинские пропагандисты, которые сами раньше рассказывали, как Россия легко за несколько дней победит Украину, теперь уже одергивают своих гостей и экспертов, продолжающих говорить чушь о героических успехах российской армии и приближении грандиозной победы.

Об этом сообщил украинский журналист и военно-политический обозреватель Денис Казанский на своем YouTube-канале.

В эфире «Первого канала» произошла небольшая стычка между пропагандистом-ведущим Артемом Шейниным и военным экспертом Владиславом Шурыгиным. Последний начал вещать о том, что Россия готовит мощное наступление и вот-вот сокрушит Украину.

Но Артем Шейнин прервал его и опустил с небес на землю, заявив, что никакого мощного наступления по факту не происходит, а Россия увязла в затяжной войне, конца и края которой нет.

«Если в свое время мы обсуждали взятие городов, то теперь мы перешли к борьбе за деревни, а сейчас у нас новости состоят из того, что мы у них отжали пару

В итоге и ведущий Шейнин, и эксперт Шурыгин пришли к выводу, что Россия влезла в затяжной конфликт без конца и края и никакого масштабного наступления российской армии в обозримом будущем не предвидится.

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