В Беларуси появятся совместные с Россией «учебно-боевые центры»
- 12.12.2023, 14:56
Путин подписал закон о ратификации соглашения.
Путин сегодня подписал закон о ратификации соглашения с Беларусью по созданию совместных с Россией «учебно-боевых центров».
Учебно-боевые центры хотят сформировать практически для всех видов войск на базе уже действующих частей.
Цель всего этого — «обеспечение военной безопаности «союзного государства». В таких центрах будет проходить совместная боевая подготовка, обмен опытом использования оружия, спецтехники.
Зарплаты будет начислять страна, откуда они прибыли. Обеспечивать питанием, вещами, медицинскими услугами — сторона, где расположен лагерь.