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Развязка приближается

  • Телеграм-канал «Вольнодумец»
  • 12.12.2023, 14:58
  • 1,334
Развязка приближается

У россиян иссякают не только резервы, но и желание воевать за имперские амбиции «вечного кремлевского правителя».

Два дня назад при поддержке артиллерии и авиации, враг начал новые массированные атаки на Авдеевском и Марьинском направлениях. С учетом погодных условий и ограниченной возможности применения тяжелой техники, враг активно применяет авиацию, управляемые авиабомбы, артиллерию и РСЗО, а также атаки пехоты. За двое суток враг нанес 19 авиаударов. Позавчера было 49 атак российской пехоты, вчера - 42. При этом, под Авдеевкой оккупанты атакуют, как на севере, так и на юге.

Та же самая картина и в районе Марьинки. За прошедшие сутки наши защитники не только отбили 14 атак врага, но и заставили россиян отступить назад на нескольких позициях. Например, в районе сел Победа и Новомихайловка, а также непосредственно в центральной части разрушенной Марьинки.

При этом, деэнеровские пропагандистские каналы сообщали вчера, что «ВСУ контролируют в Марьинке всего два дома». Но они скромно умолчали, что ВСУ отогнали россиян чуть ли не к обелиску «Марьинка», который находится ближе к центральной части города. Сейчас там только одни развалины.

Объективности ради необходимо сказать, что ситуация под Марьинкой сложная и не стабильная, а позиции зачастую переходят из рук в руки по нескольку раз в неделю. Но наши войска мужественно отражают атаки превосходящих сил врага.

Из оккупированного Донецка поступает информация о том, что враг не собирается останавливаться и наращивает резервы в юго-восточных окраинах Донецка. Однако техника и личный состав идет уже не так интенсивно и не в больших количествах.

Военные полигоны россиян под Торезом, Енакиево и Горловкой заполнены мобилизованными только на половину. Новобранцы не горят желанием идти воевать и в большинстве своем говорят, что их вынудили идти в армию. А их командиры требуют идти выполнять приказ путина по освобождению Донбасса. Очевидно, у россиян иссякают не только резервы, но и желание воевать за имперские амбиции «вечного кремлевского правителя». Развязка приближается.

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