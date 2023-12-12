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Знакомый белоруса, которого обвиняют в подрыве БАМа: Сергей оставался в стране, чтобы бороться

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  • 12.12.2023, 15:11
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Знакомый белоруса, которого обвиняют в подрыве БАМа: Сергей оставался в стране, чтобы бороться
Сергей Еремеев

В 2020 году Сергей Еремеев поддержал общенациональную забастовку.

На прошлой неделе стали известны подробности о белорусе, которого обвиняют в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Это 52-летний Сергей Еремеев из Витебской области. Мужчина участвовал в общенациональной стачке в ноябре 2020-го, тогда он работал на «Нафтане». Журналистам сайта «Зеркало» удалось найти знакомого Еремеева и поговорить с ним о человеке, который «старался все решать мирным путем».

— Когда мне прислали эту новость, какое-то время я просто молчал. До последнего думал, что это не он, но, увидев замыленное видео… На нем сто процентов Сергей, и голос его сто процентов, — говорит Алексей. — Сергей старался все решать мирным путем. Может быть, уже надоело, что ничего не решается… Обсуждали это с другими нашими знакомыми. Очень много людей не верят до сих пор, что это он. Думают, это какая-то подстава или что-то еще. Но на видео, пусть там и закрашено лицо, я его сразу узнал.

Алексей и Сергей вместе работали на «Нафтане» и познакомились в Белорусском независимом профсоюзе в 2020 году. Тогда Еремеев был прибористом в службе КИПиА и в ноябре присоединился к общенациональной забастовке.

— Когда ушли в стачку, с Сергеем мы общались плотно. Постоянно виделись, практически каждый день. Насколько я знаю, он проработал на «Нафтане» всю жизнь. Это добрейший человек из тех, кого я встречал, — описывает Еремеева его знакомый. — Если были какие-то конфликты или что-то еще, он никогда ни к кому не примыкал. Наоборот, пытался всех помирить. Очень отзывчивый, все время помогал. Он один из лучших механиков в Новополоцке. Хорошо разбирается в двигателях и вообще во всех механизмах автомобилей.

Спустя несколько недель после забастовки Алексея и Сергея уволили с «Нафтана». В ноябре 2021-го Алексей уехал из Беларуси, а Сергей остался в стране. Мужчины поддерживали связь — созванивались где-то раз в месяц. Последний звонок был в середине октября нынешнего года.

— На тот момент он был в Беларуси. В Полоцке или Новополоцке. Хотя сколько раз я его просил уехать… Это я говорил не только ему, но и всем, кто хоть немножко засветился в 2020-м, — рассказывает Алексей. — Но он утверждал, что не собирается уезжать, что нужно хоть кому-то оставаться, бороться, просвещать людей. Он общался с белорусами, рассказывал, как все обстоит на самом деле, если человек вдруг далек от этого. Видимо, считал, что подготавливает почву к будущему. Во время созвонов мы обычно обсуждали новости. У него много знакомых, он рассказывал, что происходит в стране.

Насколько Алексею известно, Еремеев менял адреса жительства и номера телефонов, чтобы силовики не трогали его из-за активности в 2020-м.

— С того времени, как я уехал, не слышал, чтобы на «сутки» его забирали. До этого его, по-моему, тоже не дергали, — объясняет собеседник. — Если пишут, что он индивидуальный предприниматель, то, скорее всего, он ремонтировал автомобили. Семью мы особо не обсуждали. Я видел только двух его детей.

В суде Еремеев признал вину в подрыве на БАМе. Действительно ли это сделал Сергей и почему, Алексей не знает. Как и того, каким образом тот оказался в России.

— Знаете, у меня сейчас несколько друзей, которые находятся на фронте, воюют за Украину. Когда я с ними познакомился и общался, никогда бы не подумал, что они пойдут туда, — рассуждает он. — С Сергеем мы поводу войны общались лишь в контексте того, что это значит для Беларуси. Что будет с нашей страной в случае, например, ухода Путина.

Переживал ли Еремеев из-за происходящего в Украине? Алексей говорит, что да, как и по поводу всей ситуации в нашей стране.

— Он переживал с самого начала событий в Беларуси. Почему же он и ушел в стачку? Потому что переживал. Это очень эмпатичный и добродушный человек, — объясняет знакомый белоруса.

Что касается задержаний, которые прошли в Полоцке в связи с диверсией на БАМе, то Алексей говорит, что каких-то подробностей этого не знает.

— Заметил только, что люди в Беларуси, с которыми у нас были общие чаты, где обсуждали какие-то новости, после этих событий стали оттуда выходить, — делится наблюдениями собеседник.

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