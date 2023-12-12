Команда из РФ хочет участвовать в хоккейном чемпионате Беларуси
- 12.12.2023, 15:19
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Заявка находится на рассмотрении.
Команда из РФ хочет участвовать в хоккейном чемпионате Беларуси. Федерация хоккея РБ сейчас рассматривает эту заявку, сообщает ТАСС.
В федерации говорят, что примут российский клуб, «если будут выполнены все требования». И уже задумываются о расширении экстралиги с 12 до 14 команд. На данный момент в ней выступают лишь белорусские клубы.
Как известно, в КХЛ выступает минское «Динамо», а в МХЛ — бобруйский «Динамо-Шинник».