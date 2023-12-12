Приглашение к агрессии 1 Гарри Каспаров

12.12.2023, 15:26

3,224

Гарри Каспаров

Похоже, господин Байден намерен заключить еще одну сделку.

До президентских выборов в США меньше года, и становится понятно, какое наследие оставит после себя президент Джо Байден. Он оставит рекорд по поражениям — от Афганистана до Украины и сектора Газа. Похоже, что господин Байден перенял у Барака Обамы его стратегию руководства Свободным миром.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен совершил четвертый после террористической атаки 7 октября визит в Израиль. И говорил о том, чего Израиль не должен делать в Газе, а не о том, как победить террористов ХАМАС, которые до сих пор удерживают около 140 заложников. Команда господина Байдена времен президентства Обамы — советник по нацбезопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс и спецпредставитель по вопросам климата Джон Керри — обожает заключать грандиозные сделки, которые позволяют этим людям чувствовать себя хозяевами геополитической вселенной. От чего США отказываются в этих сделках, обычно понятно. Но с трудом удается понять, что же Америка и ее союзники получают взамен. Так, Вашингтон отправил миллиарды долларов Ирану за невыполненные обещания и сдержал Украину, чтобы добиться расположения России.

Господину Байдену удобно, что республиканцы MAGA выступают против помощи Украине: он может свалить на них вину за свою несостоятельность. Да, Конгресс сейчас играет доверием американских граждан и жизнями украинцев, но ведь у президента Байдена есть возможность вооружить Украину — было бы желание. Танки, ATACMS, большие беспилотники и истребители, необходимые Украине, чтобы победить, пылятся на американских складах вместо того, чтобы уничтожать российские вооруженные силы!

18 ноября я представлял Российский комитет действия на 15-м Международном форуме безопасности в Галифаксе. Выступления министра обороны Эстонии Ханно Певкура и других участников только укрепили мою уверенность в том, что США намеренно позволяют российской агрессии продолжаться. Две жизненно важные артерии питают армию Путина и обеспечивают оккупацию украинских территорий — это Керченский мост и мелитопольская железная дорога. По мнению ряда аналитиков, один залп правильно заряженных ATACMS может уничтожить обе эти артерии и лишить путинскую оккупационную армию снабжения. Отказ предоставить украинцам такое вооружение — это выбор.

Во всех конфликтах, возникавших в период президентства господина Байдена, его modus operandi, как в свое время у господина Обамы, один и тот же: уступить. Предложить сделку, чтобы создать иллюзию дипломатического успеха. И, похоже, господин Байден намерен заключить еще одну сделку, чтобы проблема Украины на время исчезла. Такая же недальновидность и беспечность заставили Барака Обаму отказаться защищать Украину в 2014-м, когда Путин впервые вторгся на ее территорию и аннексировал Крым, — и это привело к полномасштабному вторжению в 2022 году. Я очень боюсь того, что посланники Байдена сейчас обсуждают с Путиным раздел Украины по нынешней линии фронта.

Господин Байден отказался поддержать немедленное вступление Украины в НАТО. Предвижу, что он предложит членство в НАТО для неоккупированной части Украины в качестве пряника, чтобы принудить президента Зеленского согласиться на этот несправедливый раздел. Значительную часть замороженных российских активов на Западе, которые господин Байден держит в качестве разменной монеты, могут передать Украине, чтобы подсластить эту горькую пилюлю.

Также я опасаюсь, что в ходе встречи господина Байдена с китайским президентом Си Цзиньпином 15 ноября он мог предложить Китаю уступки — в обмен на то, что Си надавит на Путина и тот примет такое предложение. Но это обречет миллионы украинцев на репрессии и этнические чистки, а прекращение огня продлится лишь до тех пор, пока Путин не будет готов оттяпать еще кусок Европы.

Позволив господину Си сыграть роль серого кардинала, мы повторим удручающий пример господина Байдена. Он бросил Афганистан, опасаясь надолго там увязнуть, и это бегство подтолкнуло Путина к вторжению в Украину. Позволив Путину избежать наказания за вторжение и зверства в Украине, советники Байдена подтолкнули поддерживаемый Ираном ХАМАС к вторжению в Израиль. А стоило администрации Байдена ослабить нефтяные санкции против Венесуэлы, как диктатор Мадуро ответил на это фальсификацией выборов и подготовкой к аннексии половины соседней Гайаны.

Если сегодня Джо Байден позволит Путину захватить еще больше украинских территорий, этим он подтолкнет Си Цзиньпина вторгнуться на Тайвань. Слабость — это приглашение к агрессии. Война и террор будут распространяться до тех пор, пока лидеры террористов не будут нейтрализованы.

Если Байден вооружит Украину для победы, Путин долго не протянет. Его падение разорвет этот порочный круг головорезов и террористов — от Каракаса до Тегерана. Возможно, не выстоит и Россия в нынешнем ее виде. И что? Вспомните, как многие эксперты по вопросам внешней политики, включая президента Джорджа Буша-старшего, пытались сохранить Советский Союз, боясь того, что может случиться, если он развалится. Я благодарен им за то, что у них ничего не вышло.

Распад СССР привел к беспрецедентному расширению границ Свободного мира — и Украина, и другие бывшие советские республики воспользовались этой возможностью. Но в России Путин и его кагэбэшная банда вырвали свободу из наших рук. Конец российского мафиозного государства стал бы смертельным ударом по силам тирании. Израиль и Украина ведут одну общую борьбу, и администрация Байдена должна не сдерживать их, а сделать все возможное, чтобы помочь им победить.

Гарри Каспаров, The Wall Street Journal

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».