закрыть
12 декабря 2023, вторник, 15:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кто спрятался между Санта Клаусами: веселая новогодняя головоломка

1
  • 12.12.2023, 15:31
Кто спрятался между Санта Клаусами: веселая новогодняя головоломка

Семь объектов нужно найти за 20 секунд.

Сезона рождественских праздников мы всегда ждем с величайшим нетерпением. Ему посвящено немало фильмов, песен, специальных эпизодов в сериалах и, конечно, головоломок.

OBOZ.UА публикует именно такую праздничную головоломку. На ней изображены десятки веселых Санта-Клаусов. Их так много, что между ними без проблем спрятались семь других персонажей и объектов.

Нарисовал веселую компанию венгерский художник Дудольф (Гергей Дудас), специализирующийся на создании подобных головоломок. Он разместил среди Санта Клаусов миссис Клаус, сварливого Санту, снеговика, колокольчик, белого медведя, эльфа и яблоко. Для того, чтобы найти их все, у игрока есть всего 20 секунд.

Хотя это правило – не строгое. Если успеть за это время не получится, можно продолжать поиски столько, сколько нужно, чтобы найти правильный ответ самостоятельно. Тем более, что у вас уже есть подсказка, что именно нужно искать на головоломке. Поэтому запаситесь терпением, включите свое внимание и начинайте поиски.

Для более легкой игры можно распечатать картинку. Если сделать несколько экземпляров, можно устроить соревнования с родными или друзьями, кто быстрее справится с заданием.

Если найти все скрытые объекты не получается никак, тогда можно воспользоваться подсказкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун