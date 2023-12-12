Кто спрятался между Санта Клаусами: веселая новогодняя головоломка 1 12.12.2023, 15:31

Семь объектов нужно найти за 20 секунд.

Сезона рождественских праздников мы всегда ждем с величайшим нетерпением. Ему посвящено немало фильмов, песен, специальных эпизодов в сериалах и, конечно, головоломок.

OBOZ.UА публикует именно такую праздничную головоломку. На ней изображены десятки веселых Санта-Клаусов. Их так много, что между ними без проблем спрятались семь других персонажей и объектов.

Нарисовал веселую компанию венгерский художник Дудольф (Гергей Дудас), специализирующийся на создании подобных головоломок. Он разместил среди Санта Клаусов миссис Клаус, сварливого Санту, снеговика, колокольчик, белого медведя, эльфа и яблоко. Для того, чтобы найти их все, у игрока есть всего 20 секунд.

Хотя это правило – не строгое. Если успеть за это время не получится, можно продолжать поиски столько, сколько нужно, чтобы найти правильный ответ самостоятельно. Тем более, что у вас уже есть подсказка, что именно нужно искать на головоломке. Поэтому запаситесь терпением, включите свое внимание и начинайте поиски.

Для более легкой игры можно распечатать картинку. Если сделать несколько экземпляров, можно устроить соревнования с родными или друзьями, кто быстрее справится с заданием.

Если найти все скрытые объекты не получается никак, тогда можно воспользоваться подсказкой.

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