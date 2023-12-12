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Глава Пентагона сделал важное заявление о поддержке Украины

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  • 12.12.2023, 15:37
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Глава Пентагона сделал важное заявление о поддержке Украины

Украина имеет огромное значение для безопасности Америки.

Вашингтон и его союзники помогут Киеву создать силы для отражения российской агрессии в ближайшие годы. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Национальном университете обороны США.

«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее достижения на поле боя, а также построить будущие силы, способные отразить российскую агрессию в ближайшие годы», - цитирует Остина пресс-служба Пентагона.

По словам главы Минобороны США, обязательство Вашингтона поддерживать Киев против российской агрессии является непоколебимым, а сама Украина имеет огромное значение для безопасности Америки и для траектории глобальной безопасности в XXI веке.

«И Америка будет в большей безопасности, если мы дадим понять потенциальным агрессорам во всем мире, что они не могут решать, каким странам жить, а каким - умирать», – сказал Остин.

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