Россияне изменили тактику Дмитрий Снегирев

12.12.2023, 15:46

Эта зима запомнится как время войны дронов.

Как и ожидалось, после начала холодного времени года, после старта отопительного сезона в Украине российские оккупанты принялись активнее бить по мирным украинским городам и селам. Неделю назад Киев пережил мощную воздушную атаку, самую мощную за многие месяцы. Но эту атаку от тех, которых Украина испытала прошлой зимой, отличал один важный нюанс.

Эта атака была без использования ракет, исключительно ударными беспилотниками. Зато их было много-только за несколько часов подразделения Сил обороны Украины уничтожили почти 75 российских дронов.

Стоит заметить, что российское военное командование действительно решило изменить тактику воздушных атак на мирную украинскую территорию. Поэтому зима-2023/2024, скорее всего, запомнится не как время массированных ракетных обстрелов Украины, а как война дронов.

Почему же оккупанты решили так кардинально изменить средства воздушных ударов? Один дрон стоит 30-40 тысяч долларов, что во много раз дешевле крылатой ракеты.

Смотрим на статистику использования БПЛА за сентябрь-503.если говорить об активности БПЛА российской оккупационной армии, то за сентябрь она выше в полтора раза, чем предыдущие показатели. Это свидетельствует о том, что основной акцент РФ будет переносить с крылатых ракет стоимостью в несколько миллионов долларов непосредственно на массовое использование БПЛА.

Стоит отметить, что эти 500 беспилотников обошлись стране-агрессору в 15 миллионов долларов. Эта сумма составляет стоимость только двух крылатых ракет, поэтому экономическая составляющая для РФ все же важна – хотя бы в аспекте трудностей с производством крылатых ракет.

А то количество дронов, общая стоимость которых соответствует цене одной ракеты, теоретически может нанести Украине значительно больше вреда.

К тому же, россияне эти полгода не сидели без дела, а совершенствовали свои БПЛА. Оккупанты начали использовать композитные материалы для светоотражающей поверхности. Они покрывают "Шахеды" карбоном. Карбон, который является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала.

Кроме того, россияне перекрашивают БПЛА в черный цвет, чтобы украинской противовоздушной обороне было труднее их сбивать. В некотором смысле это может затруднить работу противовоздушной обороны,а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп.

Другой важный момент-что именно российские военные будут пытаться поразить или даже уничтожить с помощью массированных Дроновых атак зимой. Самым очевидным вариантом, как и год назад, является энергетическая инфраструктура Украины — для того, чтобы погрузить тыловые регионы воюющей страны в холод и темноту.

Недавняя массированная атака дронов уже обернулась определенными потерями украинской энергоинфраструктуры. Так, в Винницкой области обломки российского беспилотника повредили линию высоковольтных электропередач.

Именно эта часть энергетической инфраструктуры будет под наибольшей угрозой в ближайшие 3-4 месяца. Причина здесь проста. После прошлой зимы генерирующие и трансформирующие объекты-ТЭС или подстанции-получили дополнительную защиту в виде современных западных систем противовоздушной обороны. Пробить эти системы, как показали весенние и летние ракетные удары, будет очень непросто. А в столичном регионе, где небо от российских ракет защищает американская система Patriot — фактически невозможно, ведь, как известно, эта техника уничтожила даже гиперзвуковые "Кинжалы", которым, по словам самих россиян, "не было аналогов в мире" и "ни одно оружие не могло их сбить".

Именно поэтому оккупанты акцентируют свое внимание на сети линий высоковольтных электросетей. Потому что это самый простой способ оборвать логистическую цепочку по распространению электроэнергии по всей территории Украины.

И тут возникает другой ключевой вопрос-а подготовилась ли украинская армия к такому развитию событий? Имеет ли в запасе план противодействия новой российской тактике?

Ответ на этот вопрос будет утвердительный. Потому что на днях произошли два события, которые настраивают на позитивный лад.

Во-первых, на Левобережной, оккупированной, части Херсонской области точным ударом было уничтожено место дислокации оператора российских дронов. А во — вторых — на территории самой России, в Брянске, украинские дроны нанесли более чем досадный удар по еще более важному объекту-складу, где хранились так называемые дроны "Герань-2", то есть всемирно известные иранские "Шахеды", которые использует страна-агрессор.

Этот ход украинской армии является стратегически очень важным. Вместо того, чтобы бороться с каждым дроном, так сказать, поштучно, Силы обороны Украины решили уничтожать их партиями, к тому же еще на дальних подступах к фронту. Беспилотники из Брянска еще нужно было перевезти на восток или юг Украины, на это нужно было время и соответствующие транспортные ресурсы. Но ВСУ упростили эту логистическую цепочку, уничтожив дроны еще на складе.

Этот удар является четким сигналом для оккупантов. ВСУ, во-первых, располагает информацией о местах базирования главного российского оружия, приготовленного на эту зиму. Во-вторых, украинская армия вполне способна к успешным ударам по объектам на территории Российской Федерации.

Так что можно сказать, что зимняя война дронов уже началась. И началась она сразу на вражеской территории. Что само по себе является серьезным успехом ВСУ. А россияне снова продемонстрировали свою беспомощность перед украинскими беспилотниками, которых тамошние пропагандистские СМИ и представители власти предпочитают не замечать. Но те убытки, которые они наносят оккупантам за сотни километров от фронта, россияне не могут не заметить.

Дмитрий Снегирев, «Главред»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».