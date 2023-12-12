В известном минском «Доме с русалками» продается квартира 12.12.2023, 15:56

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Метр — ниже рынка.

В Доме с русалками около Тракторного завода на продажу выставили квартиру — такое происходит редко. В этой трешке два балкона, а метр стоит ниже рынка, пишет realt.by.

Дом с русалками находится по адресу Клумова, 11, в микрорайоне Тракторного завода. После окончания войны в этом районе начали строить МТЗ, а вместе с ним и жилье для рабочих. Поселок строили по всем нормам — небольшая плотность застройки и плотность населения, жилые дома на максимальном расстоянии от улицы и друг от друга, чтобы было много свободного пространства. Поселок должен был стать своеобразным маленьким городом со всей инфраструктурой.

Домом «с русалками» это трехэтажное здание прозвали из-за лепнины — русалки на фасаде появились в 90-х. Раньше там находился магазин «Водный мир», а сейчас работает кафе-бар MON NOM, которое недавно закрывалась на ремонт, но уже работает снова.

Квартира, которая появилась в продаже, находится на последнем третьем этаже. В ней 68 квадратных метров, жилая площадь — 44 метра, кухня — 6. Ремонт здесь не самый актуальный, но зато интересная планировка. Например, есть два балкона, а в комнатах по несколько окон. Вот одна из жилых комнат. Здесь есть и выход на незастекленный балкон, и два окна.

Вот еще одна комната с балконом.

А вот третья жилая комната. На полу в квартире лежит ламинат и линолеум.

В кухне есть газовая плита, духовка, холодильник и вытяжка.

Санузел раздельный. Есть стиральная машина, установлена ванна.

Стоимость квартиры — 79 900 долларов (1 167 долларов за квадрат).

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