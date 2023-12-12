Financial Times: Еврокомиссия предложит новую схему использования замороженных российских активов 12.12.2023, 16:09

Украине могут передать 15 миллиардов евро.

Еврокомиссия предложит странам ЕС новую схему использования российских активов на нужды Киева.

Об этом пишет издание The Financial Times.

Схема состоит в том, чтобы перевести Украине до 2027 года 15 млрд евро доходов от активов РФ (по 3 млрд в год).

Сначала Еврокомиссия потребует от депозитариев ценных бумаг, владеющих активами Центробанка РФ, размещать полученную от них прибыль на отдельных счетах.

Депозитарии будут получать прибыль, реинвестируя денежные средства из ценных бумаг с наступившим сроком погашения, таких как государственные облигации.

Далее прибыль будет переведена в общий бюджет ЕС, откуда уже пойдет на поддержку Киева.

Таким образом Брюссель готов пойти на компромисс со странами, которые призывали осторожнее распоряжаться этими активами, опасаясь юридических нарушений, предложив ограничить прибыль от них.

Этот план будет озвучен Еврокомиссией сегодня. Но для его утверждения нужно единогласное согласие всех стран ЕС.

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