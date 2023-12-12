Россия опозорилась
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 12.12.2023, 16:28
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Пропагандисты жалуются, хнычут, но все равно призывают позорится дальше.
Пока шизофреники на федеральных каналах грезят танковыми бросками на Берлин, Z-людоеды рангом поменьше признают, что Россия опозорилась в Украине и ничего против стран НАТО сделать просто не сможет.
Если развить эту мысль, то можно придти к выводу, что война против Украины вообще не нужна, раз она приводит к позору, а не славе.
Но на это у людоедов мозгов уже не хватает. Поэтому они жалуются, хнычут, но все равно призывают позорится дальше.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»