Россия опозорилась Телеграм-канал «Сеятель ветра»

12.12.2023, 16:28

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Пропагандисты жалуются, хнычут, но все равно призывают позорится дальше.

Пока шизофреники на федеральных каналах грезят танковыми бросками на Берлин, Z-людоеды рангом поменьше признают, что Россия опозорилась в Украине и ничего против стран НАТО сделать просто не сможет.

Если развить эту мысль, то можно придти к выводу, что война против Украины вообще не нужна, раз она приводит к позору, а не славе.

Но на это у людоедов мозгов уже не хватает. Поэтому они жалуются, хнычут, но все равно призывают позорится дальше.

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