Украинский летчик рассказал, почему российская гражданская авиация разваливается в воздухе 1 12.12.2023, 16:35

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Не спасает даже «каннибализм».

Самолет с радиоактивным грузом экстренно сел в Москве. Всего за последние две недели стало известно более чем о 10 инцидентах с российской гражданской авиацией.

Почему российские самолеты ломаются все чаще? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военным летчиком и инструктором первого класса, содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008) Алексеем Мельником:

— Это можно охарактеризовать одним коротким словом — деградация. Российский флот гражданской авиации состоял преимущественно из самолетов зарубежного производства.

На сегодняшний день в мире есть чуть больше десятка стран, которые способны производить качественные летательные аппараты. Россия входит в это небольшое количество стран, но традиционно была сосредоточена на военном производстве. Если немножко углубиться в историю, то те гражданские самолеты, которые производились в РФ, в большинстве случаев были сделаны на базе бомбардировщиков. Например, Ту-16 и Ту-104.

Это важно отметить, ведь есть общие принципы, подходы и регламенты в авиации. Но военная авиация отличается от гражданской тем, что если в ней перевозят пассажиров, то они называются «личным составом». Там требования должны быть достаточно жесткие к самолетам, экипажу, но это не гражданская авиация, где действуют международные правила (ИКАО).

То, что мы сейчас наблюдаем в РФ, я бы назвал попыткой по-военному решить проблему, возникшую с гражданской авиации после наложения санкций. Речь идет о так называемом каннибализме. Нет ничего экстраординарного, когда с самолета, который по тем или иным причинам не может подняться в воздух, снимаются детали, агрегаты, а затем ставятся на самолет, который находится в эксплуатации.

Однако любой автомобилист, который сталкивался с подобной проблемой, понимает, в чем тут беда. Ведь когда ты покупаешь деталь б/у, то нет уверенности в том, что она на следующий день не выйдет из строя. Это не новая деталь. Плюс в процессе демонтажа и монтажа (особенно если это делают неподготовленные специалисты) надежность этой детали или агрегата сокращается еще больше.

Есть еще такое понятие, как регламент по количеству часов налета и времени. Если на некоторых военных самолетах можно себе позволить в каком-то состоянии эксплуатировать, на гражданских эти требования должны быть гораздо жестче.

Когда начинают продлевать ресурсы без консультаций с производителем (они и раньше этим баловались), тогда риски для подобных аварий существенно увеличиваются.

Подчеркну, что очень важно и качество обслуживания, насколько специалисты сертифицированы. А Россия уже два почти два года отключена от центров подготовки, международной системы сертификации. Это сказывается на всем, заканчивая жидкостями, которыми заправляются самолеты.

В некоторых ЧП речь идет о невыпуске шасси, неправильной работе закрылков. Элементарно, если туда заливается гидравлическая жидкость, несоответствующая стандарту, то, например, в условиях низких температур это может стать причиной подобных отказов. Как раз какие-то отличия в буковках или циферках, которые неспециалисту ни о чем не говорят, могут повлиять.

Важную роль играет и заметный низкий уровень подготовки российских пилотов, которые не обучены действовать в экстренных ситуациях.

— Какие бы советы вы дали пассажирам «Аэрофлота» и «Победы»?

— Не буду им давать никаких советов. Во-первых, не думаю, что у них сейчас есть большой выбор. Либо плохо обслуживаемые, ворованные самолеты иностранных компаний, либо самолеты российского производства, которые (насколько мне известно) еще менее надежды. Они во многом это заслужили.

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