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ВСУ уничтожили большую штурмовую бронетанковую колонну россиян

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  • 12.12.2023, 17:06
  • 2,918
ВСУ уничтожили большую штурмовую бронетанковую колонну россиян

Видеофакт.

Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени князя Владимира Мономаха уничтожили большую штурмовую бронетанковую колонну с десантом российских оккупантов на Авдеевском направлении.

Об этом пресс-служба подразделения сообщила на собственной странице в социальной сети «Фейсбук», обнародовав соответствующее видео.

Врага уничтожали с помощью дронов, артиллерии и противотанковых ракетных комплексов.

«Два месяца активных штурмов. Каждый день, круглосуточно враг бросает своих на «экспресс утилизацию». Они понесли колоссальные потери в технике и живой силе, но даже это не останавливает их попытки захватить наши земли. Штурм за штурмом, но финалом каждой попытки будет поражение», — подписали виде защитники Украины.

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