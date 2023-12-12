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В Гомеле водитель напрочь забыл о ПДД на перекрестке

  • 12.12.2023, 17:03
В Гомеле водитель напрочь забыл о ПДД на перекрестке

Видео попало в Сеть.

Читатель прислал Onlíner видео из Гомеля. На перекрестке улиц Хатаевича и Советской водитель, похоже, напрочь забыл о ПДД.

На видео видно, что на светофоре горит красный сигнал. Водитель пропускает пешеходов на переходе и подъезжает к границе перекрестка. Все еще горит красный, да и по перпендикулярно расположенной улице движется поток. Автомобилист пропускает машины, затем следует торопливый рывок через перекресток.

Другое видео с улицы Притыцкого в Минске. Двое водителей не стали дожидаться сигнала дополнительной секции.

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