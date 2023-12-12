закрыть
12 декабря 2023, вторник, 17:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский врач-кардиолог: Нужно контролировать три показателя работы сердца

  • 12.12.2023, 17:08
  • 1,390
Белорусский врач-кардиолог: Нужно контролировать три показателя работы сердца

Это поможет сохранить его здоровым.

Кардиолог Алексей Деконский рассказал, что необходимо регулярно контролировать три основных показателя, чтобы не допустить сердечной катастрофы.

Первое - контролировать артериальное давление. И хорошо бы делать это на обеих руках, потому что показатели могут быть разные.

- Если на правой руке 140, а на левой – 130, значит нужно всегда измерять на правой, - советует врач.

Второе - контролируйте пульс. Норма - от 60 до 90 ударов в минуту, а лучше 65-75 ударов.

И еще он советует следить за частотой дыхания при физической нагрузке и после нее.

- Если вы, выполняя физическую нагрузку, через 15–20 минут измеряете давление и видите, что оно пришло в норму, значит все хорошо. Если замечаете, что объем нагрузки, которую выполняли год назад, теперь делать гораздо тяжелее, это повод задуматься и обратиться к специалисту, - сказал Деконский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун