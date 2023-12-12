Белорусский врач-кардиолог: Нужно контролировать три показателя работы сердца 12.12.2023, 17:08

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Это поможет сохранить его здоровым.

Кардиолог Алексей Деконский рассказал, что необходимо регулярно контролировать три основных показателя, чтобы не допустить сердечной катастрофы.

Первое - контролировать артериальное давление. И хорошо бы делать это на обеих руках, потому что показатели могут быть разные.

- Если на правой руке 140, а на левой – 130, значит нужно всегда измерять на правой, - советует врач.

Второе - контролируйте пульс. Норма - от 60 до 90 ударов в минуту, а лучше 65-75 ударов.

И еще он советует следить за частотой дыхания при физической нагрузке и после нее.

- Если вы, выполняя физическую нагрузку, через 15–20 минут измеряете давление и видите, что оно пришло в норму, значит все хорошо. Если замечаете, что объем нагрузки, которую выполняли год назад, теперь делать гораздо тяжелее, это повод задуматься и обратиться к специалисту, - сказал Деконский.

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