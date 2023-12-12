В Жодино уже неделю не могут нарядить главную новогоднюю елку 12.12.2023, 17:24

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Горожане гадают: это из-за нехватки деталей или людей?

Подходят новогодние праздники, а главная елка в городском парке Жодино так и не преобразилась. Установка началась еще 5 декабря, но елку не украсили до сих пор.

Жители Жодино с нетерпением ждут, когда нарядят елку. Обычно это делают работники местного ЖКХ. Но сейчас этот долгий процесс вызвал не только интерес, но и неожиданные сплетни и разговоры.

Например, один читатель ex-press.by сообщил, что у новогоднего дерева, которое было приобретено несколько лет назад, потерялись или испорчены некоторые детали, и теперь в ЖКХ ищут, чем их заменить.

Другой жодинец поделился мнением, что новогоднее дерево некому собирать — в ЖКХ не хватает работников.

Напомним, кроме главной новогодней елки в Жодино обычно наряжают елки в разных микрорайонах. Известно, что новогодние деревья уже установлены у «Е-СИТИ» и у проходной БЕЛАЗа.

В Борисове, главную елку начали устанавливать 27 ноября, и она уже украшена.

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