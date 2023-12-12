Военная разведка Украины парализовала работу всей налоговой РФ 5 12.12.2023, 17:27

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Восстановление невозможно.

В России «легла» система Федеральной налоговой службы (ФНС). Это результат глобальной кибератаки, осуществленной специалистами Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО).

Детали операции были обнародованы на канале украинской разведки.

Киберспециалисты ГУР проникли в надежно защищенный ключевой сервер российской службы и заразили его вирусом, который распространился на более 2 тысяч региональных серверов в РФ и на оккупированных территориях.

Одновременно с этим была атакована российская ІТ-компания Office.ed-it.ru, которая выполняла роль банка данных для российской налоговой службы. Были удалены конфигурационные файлы, благодаря которым функционировала налоговая система РФ.

«Речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов террористической РФ», - сообщили в разведке.

ФНС РФ, в частности, потеряла всю свою базу данных вместе с резервными копиями. Кибератака парализовала связь между центральным и региональными управлениями российской службы.

По данным ГУР МО, россияне уже четвертые сутки безуспешно пытаются восстановить систему, что в полной мере невозможно после столь серьезной атаки. Более-менее наладить работу серверов россияне смогут примерно через месяц, уверяют эксперты.

Такой серьезный удар по службе, которая занимается налогами и сборами, это большой успех для Украины. Кибератака экономически ослабит страну-агрессора.

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