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Кадыров оскандалился, рассказывая о несуществующих «подвигах» его группировки

  • 12.12.2023, 17:39
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Кадыров оскандалился, рассказывая о несуществующих «подвигах» его группировки

Российский военный обозреватель поймал главу Чечни на лжи.

Главу Чечни и члена путинского режима Рамзана Кадырова снова поймали на лжи о несуществующих «подвигах» его группировки в войне против Украины. Сообщение о продвижении чеченского подразделения «Ахмат» у Клещеевки (Бахмутское направление) оказалось фейком.

Как пишет dialog.ua, об этом сообщил российский военный обозреватель Ян Матвеев.

Утром 12 декабря Кадыров выложил на своем канале в Telegram пост, в котором заявил об «успешном штурме высоты западнее Клещеевки» и бегстве ВСУ с позиций. В качестве «доказательства» он даже опубликовал видео, которым сам себя разоблачил. 

Матвеев уверяет, что в опубликованном ролике запечатлена не та позиция, о которой говорит глава Чечни.

«В ролике показано несколько иное место, а именно, западная окраина Бахмута километрах в 3-4 от Клещеевки на север, что довольно легко определяется по видео. Во всяком случае, это точно не Клещеевка, там такой большой и ровной застройки нет нигде», - написал эксперт.

Солгал Кадыров намеренно. Дело в том, что участок, который показан на видео, далеко не так важен, как Клещеевка.

«Небольшой локальный бой на окраине Бахмута никакого значения для фронта не имеет, а вот за высоту к западу от Клещеевки действительно идут важные бои. Более того, Z-каналы уже заявляли о ее захвате. Но, очевидно, преждевременно», - сообщил Матвеев.

Он обратил внимание на то, что в посте Кадырова говорится об отряде «Камертон». Он сформирован из бывших боевиков ЧВК «Вагнер», которые перешли на службу в «Ахмат», за что их сильно критикуют ультраправые силы РФ.

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