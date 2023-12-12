Кадыров оскандалился, рассказывая о несуществующих «подвигах» его группировки
- 12.12.2023, 17:39
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Российский военный обозреватель поймал главу Чечни на лжи.
Главу Чечни и члена путинского режима Рамзана Кадырова снова поймали на лжи о несуществующих «подвигах» его группировки в войне против Украины. Сообщение о продвижении чеченского подразделения «Ахмат» у Клещеевки (Бахмутское направление) оказалось фейком.
Как пишет dialog.ua, об этом сообщил российский военный обозреватель Ян Матвеев.
Утром 12 декабря Кадыров выложил на своем канале в Telegram пост, в котором заявил об «успешном штурме высоты западнее Клещеевки» и бегстве ВСУ с позиций. В качестве «доказательства» он даже опубликовал видео, которым сам себя разоблачил.
Матвеев уверяет, что в опубликованном ролике запечатлена не та позиция, о которой говорит глава Чечни.
«В ролике показано несколько иное место, а именно, западная окраина Бахмута километрах в 3-4 от Клещеевки на север, что довольно легко определяется по видео. Во всяком случае, это точно не Клещеевка, там такой большой и ровной застройки нет нигде», - написал эксперт.
Солгал Кадыров намеренно. Дело в том, что участок, который показан на видео, далеко не так важен, как Клещеевка.
«Небольшой локальный бой на окраине Бахмута никакого значения для фронта не имеет, а вот за высоту к западу от Клещеевки действительно идут важные бои. Более того, Z-каналы уже заявляли о ее захвате. Но, очевидно, преждевременно», - сообщил Матвеев.
Он обратил внимание на то, что в посте Кадырова говорится об отряде «Камертон». Он сформирован из бывших боевиков ЧВК «Вагнер», которые перешли на службу в «Ахмат», за что их сильно критикуют ультраправые силы РФ.