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Могут ли белорусов заставить работать в праздник и как это оплатят

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  • 12.12.2023, 17:47
Могут ли белорусов заставить работать в праздник и как это оплатят

В некоторых случаях можно требовать и выходной, и материальную компенсацию.

Уже совсем скоро длинные зимние выходные: с 23 по 25 декабря и с 30 декабря по 2 января. Но отдыхать будут не все белорусы – кого-то привлекут работать даже в праздники.

Заместитель начальника организации и мотивации труда Минтруда и соцзащиты Елена Пещенко рассказала, как сделать это по закону.

Кто может работать в выходные

Согласно Трудовому кодексу, в дни, объявленные нерабочими, заставлять вас выйти в офис или к станку наниматель не имеет права. Но есть исключения.

Если специфика работы такова, что приостановить ее невозможно, график дежурств «на праздники» абсолютно законен.

Это уточнение, например, коснется профессий, связанных с непрерывным обслуживанием населения, или будет действовать в случае неотложного ремонта и погрузочно-разгрузочных работ.

Дежурство в выходные допускается только с согласия работника. Но за год занятым можно быть максимум 12 нерабочих дней. Тут исключением для работодателя станет лишь экстренная ситуация: например, авария или природная катастрофа.

Как компенсируют работу в праздники

За каждый час работы в выходной вам полагается доплата: при сдельной оплате труда – не ниже сдельных расценок, при повременной – не ниже часовых тарифных ставок.

Другая форма компенсации – отгул. А если из-за работы в праздники вы превысили месячную норму рабочего времени, то можете требовать и выходной, и материальную компенсацию.

Кстати, это должно быть прописано в приказе, которым вас направляют на работу в неурочное время.

Нужно ли отрабатывать перенос, если был в отпуске или на больничном?

Некоторые праздники мы «гуляем» просто так, но бывают случаи, когда устанавливается перенос рабочих дней.

Важно знать: если перенесенный день у конкретного работника не мог быть рабочим из-за отпуска, то и отрабатывать его потом не нужно. Кроме того, если человек ушел в отпуск сразу после выходного и находился на отдыхе в день переноса, отрабатывать ему тоже не придется.

Аналогичный подход будет и в случае с больничным.

Кстати, начинать отпуск с общереспубликанского праздничного или выходного дня нельзя – только с первого рабочего, следующего за ним. Однако отпуск автоматически продлевается на количество «захваченных» им праздничных дней.

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