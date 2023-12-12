Могут ли белорусов заставить работать в праздник и как это оплатят

Могут ли белорусов заставить работать в праздник и как это оплатят1
- 12.12.2023, 17:47
В некоторых случаях можно требовать и выходной, и материальную компенсацию.
Уже совсем скоро длинные зимние выходные: с 23 по 25 декабря и с 30 декабря по 2 января. Но отдыхать будут не все белорусы – кого-то привлекут работать даже в праздники.
Заместитель начальника организации и мотивации труда Минтруда и соцзащиты Елена Пещенко рассказала, как сделать это по закону.
Кто может работать в выходные
Согласно Трудовому кодексу, в дни, объявленные нерабочими, заставлять вас выйти в офис или к станку наниматель не имеет права. Но есть исключения.
Если специфика работы такова, что приостановить ее невозможно, график дежурств «на праздники» абсолютно законен.
Это уточнение, например, коснется профессий, связанных с непрерывным обслуживанием населения, или будет действовать в случае неотложного ремонта и погрузочно-разгрузочных работ.
Дежурство в выходные допускается только с согласия работника. Но за год занятым можно быть максимум 12 нерабочих дней. Тут исключением для работодателя станет лишь экстренная ситуация: например, авария или природная катастрофа.
Как компенсируют работу в праздники
За каждый час работы в выходной вам полагается доплата: при сдельной оплате труда – не ниже сдельных расценок, при повременной – не ниже часовых тарифных ставок.
Другая форма компенсации – отгул. А если из-за работы в праздники вы превысили месячную норму рабочего времени, то можете требовать и выходной, и материальную компенсацию.
Кстати, это должно быть прописано в приказе, которым вас направляют на работу в неурочное время.
Нужно ли отрабатывать перенос, если был в отпуске или на больничном?
Некоторые праздники мы «гуляем» просто так, но бывают случаи, когда устанавливается перенос рабочих дней.
Важно знать: если перенесенный день у конкретного работника не мог быть рабочим из-за отпуска, то и отрабатывать его потом не нужно. Кроме того, если человек ушел в отпуск сразу после выходного и находился на отдыхе в день переноса, отрабатывать ему тоже не придется.
Аналогичный подход будет и в случае с больничным.
Кстати, начинать отпуск с общереспубликанского праздничного или выходного дня нельзя – только с первого рабочего, следующего за ним. Однако отпуск автоматически продлевается на количество «захваченных» им праздничных дней.