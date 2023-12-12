Бои за Авдеевку и Купянск: эксперт назвал главную цель Кремля 12.12.2023, 18:01

За эти населенные пункты ведутся отчаянные бои.

Военный эксперт Сергей Грабский объяснил, какую военную ценность представляют Авдеевка и Купянск, которые кремлевский диктатор Владимир Путин приказал захватить как можно скорее.

Так, по его словам, на Купянском направлении российские войска бьются за выход к реке Оскол. Под прикрытием этой реки они смогут подготовится к другим наступательным операциям.

«Военно-стратегическая цель их очевидна… Ведутся отчаянные бои», - сказал он.

Что касается Авдеевки, то ее взятие позволит россиянам рассматривать перспективу проведения наступательных операций по направлению на Покровск на границе с Днепропетровской области или возможность продвижения на север в сторону Константиновки.

Главной же целью России Грабский назвал уничтожение Украины как независимого государства.

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