Бои за Авдеевку и Купянск: эксперт назвал главную цель Кремля
- 12.12.2023, 18:01
За эти населенные пункты ведутся отчаянные бои.
Военный эксперт Сергей Грабский объяснил, какую военную ценность представляют Авдеевка и Купянск, которые кремлевский диктатор Владимир Путин приказал захватить как можно скорее.
Так, по его словам, на Купянском направлении российские войска бьются за выход к реке Оскол. Под прикрытием этой реки они смогут подготовится к другим наступательным операциям.
«Военно-стратегическая цель их очевидна… Ведутся отчаянные бои», - сказал он.
Что касается Авдеевки, то ее взятие позволит россиянам рассматривать перспективу проведения наступательных операций по направлению на Покровск на границе с Днепропетровской области или возможность продвижения на север в сторону Константиновки.
Главной же целью России Грабский назвал уничтожение Украины как независимого государства.