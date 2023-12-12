«Можно повесить табличку и по всему проспекту ставить камеры?» 2 12.12.2023, 18:35

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Водители пробуют разобраться в знаках фотоконтроля.

Камеры фотофиксации скорости на дорогах — заметные для водителя объекты. Их местоположение знают, обращают внимание на предупреждающие знаки. Превысил, попался на камеру — придет так называемое письмо счастья со штрафом. Поэтому любые изменения или нововведения в этой теме водители видят сразу же. И за последнее время читатели «Онлайнера» отметили по крайней мере два нетипичных момента на дорогах.

«Зона действия знака»

Примечательно, что сразу несколько читателей сообщили якобы о появлении на МКАД и минских проспектах камер фотоксации, отслеживающих среднюю скорость авто. Такие устройства есть, они действительно применяются на многих скоростных трассах и обозначаются знаками 1.38 и 1.39 — «Начало участка контроля средней скорости движения транспортных средств» и, соответственно, конец этого участка. Но в городе, кажется, такого еще не видели.

— Возможно на МКАД появилась камера на среднюю скорость. Стоит на левой стороне знак радар и зона действия — 1,5 км на внешнем кольце за съездом на брестскую трассу, — пишут нам водители.

На проспекте Независимости видели такое же сочетание знаков: 1.36 «Контроль установленной скорости движения транспортных средств» и таблички 7.2.1, «Зона действия». Но это не говорит о контроле средней скорости на участке. Табличка обозначает зону действия запрещающих, предписывающих либо информационно-указательных знаков, в данном случае — зону действия знака с изображенным на нем фотоприбором. Сам знак обозначает участок дороги, на котором осуществляется контроль за соблюдением установленной скорости движения с использованием технических средств в автоматическом режиме.

— Мы привыкли , что выставляют знак желтого цвета с камерой, и буквально через метров 100 стоит мобильная камера фотофиксации скоростного режима. А сейчас я замечаю, что на проспекте Независимости в обе стороны поставили желтый знак, но с дополнительной информационной табличкой — зона действия — 2 км. И действительно: ставят мобильную камеру всегда по-разному в зоне этих двух километров, — отметил один из водителей. — Выходит, автомобилисты в легком замешательстве. Все же привыкли: видишь знак — снижаешь скорость. А тут бах: ты скорость скинул, а тебя сфотографировали через пару км, когда ты и думать про тот знак забыл.

При этом многие соглашаются с тем, что как средство, обеспечивающее реальное соблюдение скоростного режима на дороге, такое сочетание знаков более эффективно.

— Какой смысл в том, что водители тормозят лишь там, где установлен радар? А так хотя бы эти два километра машины будут ехать с разрешенной скоростью, — аргументируют они.

— Так можно при въезде в Минск поставить такую табличку, указав на ней — 20 к. И по всему проспекту ставить камеры без обозначения, — предлагают наиболее решительные.

Есть знак, должна быть и камера?

Ранее к журналистам обращались несколько водителей, которые сделали любопытные наблюдения на МКАД. Когда ведется автоматический контроль скорости движения, выставляются камеры фотофиксации, а также соответствующие знаки. И вот, по словам автомобилистов, бывает так, что знак есть, а камеры за ним нет.

— Наблюдаю одну и ту же картину на МКАД, внешнее кольцо в районе Зацени, при подъезде к проспекту Победителей. Знаки о ведении фотоконтроля: они установлены достаточно часто на относительно коротком отрезке кольцевой. Разумеется, поток напрягается, снижает скорость. Только вот камеры я замечал после знаков далеко не всегда. Сначала думал, просто не заметил. Из интереса стал присматриваться — и все равно ничего не обнаружил. Неужели просто пугают? — задается вопросом один из водителей.

Другой читатель предположил, что дело может быть в местоположении мобильных датчиков скорости, которое меняется день ото дня.

— Подозреваю, что знаки установили на постоянке, а камеру перемещают. В итоге знаков много, а камера — поди угадай, где она сегодня. С одной стороны, скорость, конечно, все стараются соблюдать, пусть и на всякий случай. Наверное, эффективность в такой ситуации даже выше. Но ведь это как-то не вполне правильно: если есть знак о том, что скорость контролируется, значит, должна быть и камера, правильно? Или не всем знакам можно верить? — отметил в разговоре с корреспондентом Onlíner собеседник.

Во время поездки с инструктором Юрием Красновым по трассе М1 (Брест — Минск — граница России) журналисты заметили нечто подобное. В месте проведения ремонтных работ был установлен знак о ведении фотоконтроля, но камеры поблизости не обнаружили.

— Похоже, это просто пугают, такой прием. Ну, логично: не будет знака о контроле — многие замедляться не станут, — предположил тогда инструктор.

После публикации журналистам написало еще около тридцати читателей, которые утверждают, что также сталкивались с ситуацией, когда знак 1.36 «Контроль установленной скорости движения транспортных средств» установлен был, а камеру фотофиксации за ним обнаружить не удалось.

Многие сходятся во мнении, что ориентироваться нужно не на знаки, которые установлены слева, на разделительном ограждении, а справа, на обочине. Дескать, если справа знак есть, то и камера будет на своем месте, а уж если знак только слева — прибора может и не быть. С учетом того что многие указали на эту особенность, есть повод задуматься о правдоподобности такой версии.

— Работаю водителем и вроде как понял эту систему. Знак о фотофиксации ставят по обеим сторонам дороги. На МКАД и загородных трассах из-за большого потока машин рабочему банально небезопасно чуть ли не каждый день переходить условный МКАД, чтобы снять или повесить знак. Поэтому, если знак висит слева, а справа, на обочине или столбе, его нет, то и камеры, соответственно, нет, — сформулировал эту мысль один из читателей.

Замечено также, что подобное происходит только в тех местах, где работают мобильные камеры скорости. Стационарные обычно так не исчезают: есть знаки — есть и камера.

Наблюдали подобное не только на МКАД и не только на единственном участке МКАД в районе Зацени. Один из водителей утверждает, что столкнулся с такой же ситуацией на Партизанском проспекте, на въезде в Минск.

— В любом случае лучше уж будет знак, но не будет камеры, чем наоборот: камера работает, а знака нет, — с юмором отметил еще один читатель.

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