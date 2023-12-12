Украинские партизаны пробрались на территорию штурмового полка РФ в Крыму
- 12.12.2023, 18:37
Что им удалось обнаружить?
Украинские партизаны проникли на территорию 56-го гвардейского десантно-штурмового полка в Феодосии (Крым). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского партизанского движения «Атеш».
«Попавшие в кадр вертолеты Ми-8 используют для эвакуации раненых», - говорится в сообщении.
По данным источников партизан, из-за интенсивных боев полк несет большие потери среди личного состава, в том числе в ходе плохо организованных штурмов.
- Потери командование пополняет заключенными, что сильно подрывает дисциплину в подразделении и вызывает недовольство в первую очередь командиров на местах, - добавляют в «Атеш».