Отца двоих несовершеннолетних детей осудили за участие в акциях протеста 12.12.2023, 18:44

Здание суда Жлобинского района. Фото: "Радыё Свабода"

Приговор вынесла судья Светлана Рубахова.

В суде Жлобинского района 23 ноября осудили Владислава Корзуна по ч. 1 ст. 342 («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса. Судья Светлана Рубахова назначила Владиславу два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), сообщают правозащитники.

Мужчину удерживали под стражей с 8 сентября 2023 года. Его обвинили в участии в протестных акциях 9 августа 2020 года и выходе на проезжую часть. Владислав полностью признал вину.

После оглашения приговора мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

Владислав Корзун имеет среднеспециальное образование, растит двоих несовершеннолетних детей. Работал продавцом у индивидуального предпринимателя.

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