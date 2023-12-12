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Зеленский прибыл в Конгресс США

  • 12.12.2023, 18:48
Зеленский прибыл в Конгресс США

Первую встречу он провел с сенаторами, а затем – со спикером Палаты представителей.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в здание Конгресса Соединенных Штатов Америки, которое располагается на Капитолийском холме в Вашингтоне. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на телеканал ABC News.

Президента Украины уже встретили лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл. Первую встречу Зеленский проведет с сенаторами.

Также президент Украины должен встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Кроме того, позже Зеленский прибудет в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом. Лидеры Украины и США совместно выступят на пресс-конференции.

В Белом доме ранее отметили, что визит Зеленского в Вашингтон с высокими ставками происходит в критический момент, когда обсуждается дополнительная помощь для Украины.

Сейчас запрос администрации Байдена на выделение миллиардов долларов с целью оказания помощи Украине для борьбы с российским вторжением, а также выделение помощи Израилю и Тайваню, находится в подвешенном состоянии из-за внутренних американских вопросов – иммиграционной политики и южной границы.

В частности, республиканцы в Сенате добиваются значительных изменений в отношении процедур предоставления убежища и других иммиграционных процедур в обмен на одобрение пакета дополнительной помощи объемом в около 110 млрд долларов, из которых около 61 млрд предполагается для Украины.

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