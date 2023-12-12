Google назвал самого популярного футболиста с 1999 года
- 12.12.2023, 19:04
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И это не Бэкхем.
Криштиану Роналду — самый популярный футболист с 1999 года. Само имя этого португальского нападающего чаще всего вводили в поисковую строчку Google на протяжении последних почти 25 лет.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на статистику, опубликованную Google в рамках «Машины времени самых популярных поисков».
Так, согласно данным поисковика, с 1999 года и до 2004-го самым популярным футболистом был Дэвид Бэкхем, в то время действительно находившийся на пике своей карьеры.
Также людей до 2003 года из года в год интересовали Рональдиньо, Зинедин Зидан, Джордж Бест, Диего Марадона, Роберто Карлос, Тьерри Анри, однажды Бренди Честейн, а также Миа Гэмм — бывшая американская футболистка, которая в мае 1999 года побила рекорд за количество голов на международной арене.
В 2004 году в список самых популярных ворвался Криштиану Роналду. Он тогда занял второе место, уступив еще Бэкхему.
Затем два года подряд Роналду уступал лидерство Роналдиньо. Однако с 2007 года нынешний игрок саудовского «Ан-Насра» 16 раз подряд возглавлял рейтинг самых популярных футболистов мира среди пользователей Google.
В 2023 году Криш потерял лидерство. Согласно последней статистике поисковика, в этом году его впервые перегнал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, до этого регулярно попадавший в топ-5, но не занимавший первой позиции.
5 самых популярных футболистов 2023 года:
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Неймар
Килиан Мбаппе
Эрлинг Голланд
Напомним, недавно Криштиану отметился пятидесятым голом в 2023 году, что позволило 38-летнему ветерану обогнать забившие по 49 мячей Мбаппе и Гарри Кейна и догнать Голанда.
Его извечный оппонент Месси стал в этом году в восьмой раз лучшим футболистом мира.