Лукашисты подготовили очередные изменения для «тунеядцев» 6 12.12.2023, 19:43

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Теперь взялись за тех, кто остается в стране.

Чиновники хотят ввести очередные новшества в отношении «иждивенцев». В «тунеядские» комиссии для обсуждения разослали законопроект с соответствующими изменениями. Документ проходит под грифом «ДСП» — для служебного пользования, в открытом доступе его не размещали. Об этом журналисту «Зеркала» как физлицу сообщили в четырех «тунеядских» комиссиях.

Какие возможные изменения обсуждают чиновники

Одно из предложений, которое содержится в документе под грифом «ДСП», — ввести изменения для индивидуальных предпринимателей. Дело в том, что сейчас белорусы, которые работают как ИП, считаются занятыми в экономике. При этом минимальная сумма налогов, которую надо им внести, чтобы не считаться «иждивенцами», не прописана (ранее был минимум в 20 базовых, но его отменили вместе с налогом на «тунеядство», вместо этого сбора ввели оплату за ЖКУ по полным тарифам). Но на практике возникают вопросы к тем ИП, которые не уплачивают сборы больше года.

«Те, кто зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, но не осуществляет деятельность и не уплачивает налоги, будут считаться не занятыми в экономике», — сообщили в одной из «тунеядских» комиссий подробности предлагаемых новшеств. Информацию касательно возможных изменений для ИП подтвердили также в трех других комиссиях. Но в одной из них уточнили, что в некоторых случаях по решению налоговой ИП, которые не уплачивают сборы, смогут признавать занятыми в экономике.

Еще одно возможное новшество касается тех, кто занимается растениеводством или животноводством на своем земельном участке. Сейчас такое занятие освобождает от «тунеядства». Одно из условий — участок этот должен находиться за чертой столицы и областных городов. Это значит, если вы активно выращиваете томаты или огурцы у себя на даче, разводите кроликов или кур и можете это подтвердить в «тунеядской» комиссии, то вас могут исключить из этой базы.

«Основные изменения будут касаться критериев отнесения к занятым в экономике граждан, производящих сельскохозяйственную продукцию, которые берут справки из сельсоветов и подтверждают, что они выращивают для продажи или для собственных нужд. Хотят не признавать их (занятыми в экономике. — Прим. ред.). Но пока мы говорим о документе, который пока не принят. Может быть, будут требовать у таких людей какой-то дополнительный документ», — пояснили в комиссии.

В одной из комиссий сообщили, что также рассматривается вариант, чтобы ограничить тех, кто попадет в число «тунеядцев», в медицинских услугах:

«Такой вариант тоже обсуждается, но пока не понятно, когда это могут ввести. Планируется (введение ограничений по бесплатным медуслугам. — Прим. ред.), но как это будет реализовываться, по какому алгоритму все это будет делаться, еще никто не знает. Хотят приблизительно сделать, чтобы тем, кто нигде не работает, оказывалась только экстренная медицинская помощь, а вся остальная медпомощь — на платной основе. Но как это будет реализовано, я пока сказать не могу».

В других «тунеядских» комиссиях, в которые позвонил наш журналист, не смогли рассказать, рассматривается ли вариант с ограничениями бесплатных медуслуг для «тунеядцев».

Напомним, в декабре прошлого года в Минздраве заявляли, что прорабатывают вопрос ограничения возможностей бесплатного лечения для «тунеядцев», а также граждан Беларуси, которые постоянно проживают за границей. Многие услуги для них хотят сделать платными, в том числе плановые операции.

«Очень много чего планируется (внести изменений по „тунеядству“. — Прим. ред.), — сказали в одной из комиссий. — Почитать эти документы у вас нигде не получится, они даются комиссиям для обсуждения, голосования за или против (введения изменений. — Прим. ред.). Это документы для внутреннего пользования. Эти изменения могут еще и не принять или согласовать в другой интерпретации, чем они изначально были».

Какие изменения приняли для уехавших за границу

С 2022 года «тунеядцами» считаются те, кто уехал за границу больше чем на 30 дней. Даже если уехавший трудится или учится за рубежом. Но здесь есть исключение: это не касается тех, кто работает или проходит обучение в странах ЕАЭС — Армении, Казахстане, Кыргызстане, России.

С 4 ноября этого года правительство ввело изменение, по которому белорусам, которые попали в базу «тунеядцев» из-за выезда за границу более чем на 30 дней, смогут пересчитывать ЖКУ по полным тарифам за более ранний период, чем с момента включения в «иждивенцы». Чиновники смогут сделать это в том случае, если выяснится, что человека включили в базу «тунеядцев» с опозданием, то есть были основания сделать это еще раньше. К примеру, в числе «иждивенцев» он оказался только после двух месяцев выезда за рубеж, хотя его должны были включить через 30 дней. Благодаря нынешним корректировкам ему смогут пересчитать ЖКУ по полным тарифам за более ранний период.

«Иждивенцам», у которых есть в собственности жилье, будут выставлять по полным тарифам платежи за газоснабжение, отопление и горячую воду.

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