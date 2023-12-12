В мире рекордно выросли продажи электромобилей

В мире рекордно выросли продажи электромобилей1
- 12.12.2023, 19:51
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На полностью электрические авто приходится 70% глобальных продаж.
Мировые продажи аккумуляторных электромобилей и гибридов выросли на 20% в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года до 1,4 млн авто. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные профильной аналитической компании Rho Motion.
Это самое большое количество проданных электромобилей в мире за один месяц.
На полностью электрические авто приходится 70% глобальных продаж, на гибриды – 30%.
В Китае продажи выросли на 25%, в США и Канаде — на 43%, в то время как в Европе упали на 3%.
Падение продаж в Европе связано с сокращением госсубсидий производителям электромобилей в Германии и Франции. Также на сокращение повлияли ограничительные меры Евросоюза против дешевых китайских электромобилей.
По прогнозам Rho Motion, относительно слабая динамика продаж в Европе будет продолжаться еще некоторое время, до тех пор, пока производители не выпустят на рынок более дешевые модели.