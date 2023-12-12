«21 машину оформил на «вешалок» 12.12.2023, 20:11

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Белорус пожаловался на бывшую жену, часто меняющую дорогие авто, но налоговая пришла к нему.

Мужчина пожаловался в налоговую на бывшую жену, которая часто меняла премиальные автомобили. Подробности рассказали в пресс-службе управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам.

В сообщении сказано, что в налоговую поступило анонимная жалоба. Неизвестный заявил на женщину, что та живет не по средствам и довольно часто меняет статусные машины. Женщину опросили, и она сообщил, что анонимным заявителем выступает ее бывший муж. В ведомстве сказали, что бывший супруг зарегистрирован в качестве ИП и на протяжении длительного времени он занимается покупкой и продаже авто, однако официальной предпринимательской деятельности не ведет и, соответственно, не платит налоги.

«Его стихия — это покупка за границей автомобилей премиальных брендов, преимущественно Tesla, BMW, и последующая продажа гражданам Беларуси и России», - сказано в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы не уплачивать налоги от указанной деятельности, все купленные машины он оформлял на так называемых «вешалок», одной из которых была его бывшая супруга. В МНС объяснили, что «вешалками» называют тех, кто на непродолжительный срок выступает номинальным владельцем машины, пока реальный собственник ищет покупателя.

В налоговой добавили, что удалось установить круг доверенных лиц, которые как раз и выступали в роли «вешалок». Ими оказались мать, сын, племянница, а также четыре близких друга. Кроме того, были установлены все этапы движения 21 авто с момента их ввоза в Беларусь и до продажи покупателям.

Сказано, что всех из названных людей допросили. Так, все они, начиная с мамы и заканчивая хорошей подругой-соседкой, сказали одно и то же. Они заявили, что всю жизнь мечтали купить статусную машину, мечта сбылась, однако спустя пару дней или же месяцев владения машиной, было принято решение расстаться с ней.

В налоговой сказали, что, если бывшие автовладельцы откажутся от своих показаний, то тогда налоговая будет задавать вопросы предпринимателю. Кроме того, те из них, кто не сможет подтвердить источники доходов, будут платить подоходный налог.

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