HIMARS уничтожил вражеский расчет разведывательного БПЛА SuperCam
- 12.12.2023, 20:26
- 1,632
Видео.
На южном направлении украинские аэроразведчики и бойцы расчета РСЗО HIMARS уничтожили операторов вражеского БПЛА SuperCam, сам беспилотник и автомобиль, которым пользовались оккупанты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
«HIMARS уничтожает расчет разведывательного БПЛА SuperCam на южном направлении. Из-за поломки автомобиля операторы не успели вовремя эвакуироваться и были ликвидированы», - отмечается в комментарии к видео.