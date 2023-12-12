закрыть
12 декабря 2023, вторник, 21:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

HIMARS уничтожил вражеский расчет разведывательного БПЛА SuperCam

  • 12.12.2023, 20:26
  • 1,632
HIMARS уничтожил вражеский расчет разведывательного БПЛА SuperCam

Видео.

На южном направлении украинские аэроразведчики и бойцы расчета РСЗО HIMARS уничтожили операторов вражеского БПЛА SuperCam, сам беспилотник и автомобиль, которым пользовались оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

«HIMARS уничтожает расчет разведывательного БПЛА SuperCam на южном направлении. Из-за поломки автомобиля операторы не успели вовремя эвакуироваться и были ликвидированы», - отмечается в комментарии к видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун