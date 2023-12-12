HIMARS уничтожил вражеский расчет разведывательного БПЛА SuperCam 12.12.2023, 20:26

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Видео.

На южном направлении украинские аэроразведчики и бойцы расчета РСЗО HIMARS уничтожили операторов вражеского БПЛА SuperCam, сам беспилотник и автомобиль, которым пользовались оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

«HIMARS уничтожает расчет разведывательного БПЛА SuperCam на южном направлении. Из-за поломки автомобиля операторы не успели вовремя эвакуироваться и были ликвидированы», - отмечается в комментарии к видео.

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