У турецкого депутата случился сердечный приступ во время речи парламенте 12.12.2023, 20:35

1,290

Хасан Битмеза

Депутат говорил о ситуации в Газе.

У турецкого депутата Хасана Битмеза случился сердечный приступ во время его выступления в парламенте, где политик пригрозил возмездием Аллаха союзникам Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Трансляцию вели местные телеканалы.

«Вы не избежите гнева Аллаха», — сказал парламентарий, а затем упал на пол, пишет Newsweek.

Как позже стало известно, у политика случился сердечный приступ. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в X, что Битмез «разнервничался» во время своего выступления. В настоящее время пациент находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии в больнице Анкары.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».