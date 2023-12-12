закрыть
12 декабря 2023, вторник, 21:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У турецкого депутата случился сердечный приступ во время речи парламенте

  • 12.12.2023, 20:35
  • 1,290
У турецкого депутата случился сердечный приступ во время речи парламенте
Хасан Битмеза

Депутат говорил о ситуации в Газе.

У турецкого депутата Хасана Битмеза случился сердечный приступ во время его выступления в парламенте, где политик пригрозил возмездием Аллаха союзникам Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Трансляцию вели местные телеканалы.

«Вы не избежите гнева Аллаха», — сказал парламентарий, а затем упал на пол, пишет Newsweek.

Как позже стало известно, у политика случился сердечный приступ. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в X, что Битмез «разнервничался» во время своего выступления. В настоящее время пациент находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии в больнице Анкары.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун