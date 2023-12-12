У турецкого депутата случился сердечный приступ во время речи парламенте
- 12.12.2023, 20:35
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Депутат говорил о ситуации в Газе.
У турецкого депутата Хасана Битмеза случился сердечный приступ во время его выступления в парламенте, где политик пригрозил возмездием Аллаха союзникам Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Трансляцию вели местные телеканалы.
«Вы не избежите гнева Аллаха», — сказал парламентарий, а затем упал на пол, пишет Newsweek.
Как позже стало известно, у политика случился сердечный приступ. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в X, что Битмез «разнервничался» во время своего выступления. В настоящее время пациент находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии в больнице Анкары.