Гомельского милиционера уволили за «проступок» в первый год отработки 12.12.2023, 21:03

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Теперь он должен Академии МВД огромную сумму.

В Гомеле молодого милиционера уволили со службы по статье — за проступок, несовместимый с работой в органах внутренних дел. У парня это был первый год работы после Академии МВД. Вуз подал на него в суд и заставил платить за неотбытое распределение. Сумма оказалась огромной — подробности сообщаются в решении суда.

Дмитрий (имя вымышлено) учился в Академии МВД на специальности «правоведение» следственно-экспертного факультета. Вуз полностью обеспечивает будущих силовиков — предоставляет проживание, питание, обмундирование, денежное довольствие. Взамен каждый абитуриент при поступлении берет обязательство после выпуска отработать в МВД как минимум пять лет.

Дмитрия после окончания академии отправили служить в Центральное РОВД Гомеля. Но что-то пошло не так, и молодого человека уволили со службы за некий проступок, являющийся основанием для досрочного расторжения контракта. Вместо 60 месяцев он отработал только девять.

В случае увольнения милиционера за преступление, невыполнение контракта, проступок до окончания распределения он обязан возместить вузу не только стоимость обучения, но и все остальные затраты. Сумма рассчитывается пропорционально неотработанному сроку контракта.

Академия МВД посчитала расходы на Дмитрия — оказалось, за четыре года на подготовку милиционера потратили 81 260 рублей. Поскольку девять месяцев он все же отработал, ему выставили счет чуть меньше — на 69 071 рубль. Парень не возместил расходы добровольно, поэтому вуз подал против него иск.

На заседании суд закономерно принял сторону академии. Бывший милиционер согласился с предъявленными ему требованиями. Он должен будет вернуть вузу все 69 тысяч.

Но этим его задолженность не ограничилась. Как с проигравшей стороны, суд взыскал с молодого человека законную госпошлину в 5% от суммы иска — а это ни много ни мало еще 3453 рубля. То есть за увольнение из милиции парню придется заплатить 72,5 тысяч рублей.

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