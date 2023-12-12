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Залужный, Умеров и Сырский посетили военных на восточном направлении

  • 12.12.2023, 21:13
  • 1,590
Залужный, Умеров и Сырский посетили военных на восточном направлении

Фотофакт.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский приехали на восточное направление. Они встретились с военными.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Министерство обороны Украины в Facebook.

Залужный и Умеров поздравили военных с Днем сухопутных войск. Министр вручил защитникам награды.

Как отметили в ведомстве, Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией на восточном направлении. Также они обсудили ключевые потребности украинских военных, которые нужны для уничтожения оккупантов.

Министр обороны рассказал, что помимо ключевых потребностей, также обсуждались вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификаций вдоль всей линии столкновения.

«Работаем над усилением поставок оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА (как разведывательных, так и ударных), ежедневно на связи с партнерами», - добавил Умеров.

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