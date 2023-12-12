Чем «угощает» новогодняя Комаровка? 12.12.2023, 21:21

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Репортаж.

Атмосфера праздника чувствуется еще до входа в торговый зал Комаровского рынка. На улице установили большую ель и световые фигуры. Символ Комаровки бабушка Рая продолжает кормить с руки пернатых — мороз и снег ей нипочем. Не беспокоит холод и покупателей, которых полно даже посреди рабочего дня. Журналисты Myfin.by пробежались по торговым рядам и посмотрели, что предлагает скатерть-самобранка самого популярного продуктового рынка столицы.

Праздничное настроение

В этом сезоне торговые ряды украсили колядной инсталляцией. На каждой лестнице и в центре зала выросли снежные избушки с героями в белорусских костюмах. За торговлей наблюдает молодая пара, мельник и внушительных размеров Дед Мороз. Ассортимент рынка не уступает праздничному убранству.

На втором уровне, в павильоне под названием «Мир грибов» килограмм шампиньонов отдают за 7 рублей. Работают точки с мясными и колбасными изделиями. Практически на каждой из них висят листовки, которые обещают выгодные цены и акционные предложения. Небольшие очереди — в павильоны с конфетами и печеньем. Среди скидочных позиций и новогодние наборы конфет. В наличии сладкие адвент-календари по 8 рублей. Выгодные цены обещают вплоть до 31 декабря.

Мясо на любой вкус

Опытные хозяйки считают, что праздничный стол не может обойтись без мясных блюд. Многие предпочитают закупаться заранее. Продавец говорит, что чаще всего выбирают свинину. До часа Х хранят ее в морозилке. Самый частый запрос — посоветуйте кусочек для приготовления мяса по-французски.

Цены за килограмм:

свиной окорок — 11 руб. 88 коп.,

свиная лопатка — 11 руб. 88 коп.,

свиная печень — 3 руб. 96 коп.,

свиная вырезка — 14 руб. 92 коп.,

свиная шейка — 16 руб. 27 коп.

Морские деликатесы: икра сазана и мясо краба

Небольшое оживление возле павильона с морепродуктами. Практически все прицениваются к икре. Купить можно и не за космическую сумму, выбрав приемлемый для себя вариант на развес. Есть коробочка на подарок: красивый набор из четырех баночек с разными видами икры за 159,99 руб. Любопытно, что именно на рыбных витринах сидит большое количество золотых лягушек. Продавцы говорят, что фигурки жабок с монетками — к прибыли. А вот в битве палтусов из Гренландии и Мурманска с преимуществом в 50 рублей побеждает последний. Ведь на вкус рыбы одинаковы.

А цены такие:

мясо камчатского краба — 109 руб. 99 коп. за 320 г,

икра сельди — 3 руб. 99 коп. за 180 г,

икра сазана — 3 руб. 99 коп. за 130 г,

икра нерки — 91 руб. 99 коп. за 210 г,

икра горбуши — 66 руб. 99 коп. за 210 г; 169 руб. 99 коп. за 400 г,

икра кеты — 96 руб. 99 коп. за 210 г,

икра кижуча — 39 руб. 99 коп. за 100 г.

Подарочный набор (икра форели, кижуча, кеты) — 159 руб. 99 коп.

Привычные зеленые баночки весом 130 г:

икра кеты — 55 руб.,

икра нерки — 50 руб.,

икра горбуши — 45 руб.

За килограмм семги и форели — 130 руб.,

палтус из Гренландии — 160 руб.,

палтус мурманский — 110 руб.

Фрукты: мандарины на веточке и изабелла

Торговые ряды пестрят яркими фруктами. Самый большой ценовой диапазон у мандаринов — от 3,50 до 25,00 руб. Можно отыскать на веточках с листьями. Такие фрукты станут не только угощением, но и яркой деталью для сервировки новогоднего стола. На втором месте по разрозненности ценника — хурма. Помягче и погрустнее — за 3,50 руб. Крепкая и яркая, которая еще полежит, обойдется дороже — в среднем 7 рублей.

Гранат: из Абхазии — за 6,90 руб., из Узбекистана — за 8,50 руб., из Сирии — от 11,90 до 25,00 руб.;

лимон: из Аргентины — за 6,90 руб., ЮАР — 7,90 руб.;

апельсин: ЮАР — за 6,90 руб., Египет — 7,50 руб.;

хурма: из Азербайджана — за 3,50 руб., из Израиля — за 4,00 руб., сорт королек из Узбекистана — за 7,90 руб., испанская — от 11,90 до 15,90 руб.;

мандарин: из Испании — от 3,90 до 25,00 руб., из Абхазии — от 4,50 до 8,90 руб., из Турции — 7,90 руб., из Грузии — 8,90 руб., ЮАР — от 7,90 до 11,90 руб.;

виноград кишмиш — 8,50 руб.;

виноград изабелла — 4,90 руб. (Молдова);

киви — 7,50 руб. (Италия);

авокадо — можно отыскать за 2 рубля за штуку.

В один из павильонов пришла драгоценная посылка с сочными манго. Каждое бережно завернуто в специальную упаковку. Продавец гордо демонстрирует хвостик фрукта, поясняя, что он спелый и еще полежит. Килограмм обойдется в 65 рублей. Один фрукт достаточно увесистый, поэтому в среднем будет стоить 25 рублей.

Сладости: льняная халва и «Шоколашки»

Среди выпечки, разных сортов печенья и конфет выделяется павильон с полезными сладостями. Восточные вафли и необычные лакомства производят в Жодино. Здесь можно отыскать льняную халву и даже халву из тыквенных семечек. Последняя — немного зеленого цвета, но перед покупкой сладости дают попробовать. Вафли продаются в симпатичных упаковках и с полезными начинками. Подойдут в качестве презента для коллег и друзей. К уже купленным сластям выдают конфету-заманушку на пробу, чтобы познакомить с ассортиментом и, конечно же, чтобы покупатель вернулся вновь.

Халва из семян тыквы — 28,96 руб. за 1 кг;

халва подсолнечная с перцем и солью — 11,85 руб. за 1 кг;

халва льняная (светлая, темная, с семенами льна) — 14,94 руб. за 1 кг;

восточные вафли в упаковках по 600 г (курага, чернослив, изюм с орехами) — 9,45 руб.;

конфеты «Шоколашки» из семян кунжута и подсолнечника — 1,90 руб. за штуку.

Экзотика: питахайя, личи, белые огурцы

В числе диковинок — каштаны, белые огурцы, личи и драгонфрут. Рекордсмен по цене — черешня из Чили. За килограмм ягоды в зимний сезон просят 250 рублей. За все время, которое мы провели у прилавка, желающих полакомиться черешней так и не нашлось. Стоит отметить, что такой ценник на черешню держится не первый год. И если перевести 250 рублей в доллары по курсу прошлого года, то получится, что ягода даже стала дешевле.

Клубника — 65,00 руб. (Греция);

джекфрут — 25,00 руб. (Таиланд);

ежевика и смородина — 25,00 руб. (Перу);

черешня из Чили — 250,00 руб., но есть и за 220,00 руб.;

голубика — 85,00 руб. (Перу);

мангустин — 30,00 руб. за упаковку (Таиланд);

«драконий фрукт», или питахайя — 25,00 руб. за штуку;

манго — 65,00 руб. (Вьетнам и Таиланд);

маракуйя — 85,00 руб. (Вьетнам и Таиланд);

каштаны — 45,00 руб. (Абхазия);

личи — 75,00 руб.;

белые огурцы — 30,00 руб. (Азербайджан).

Елочные игрушки и новогодняя атрибутика

На сезонном рынке развернулись ряды с новогодней атрибутикой. Елочные гирлянды, хлопушки, искусственный снег и игрушки на любой вкус и кошелек. Продают и веточки нобилиса, а еще могут собрать букет из ароматной хвои. Стройные ряды драконов — от мала до велика! Символ будущего года заполонил витрины: пушистые, керамические и даже светящиеся фигурки.

Искусственные елки — от 135,00 до 250,00 руб. (в зависимости от высоты);

веточки нобилиса — от 4,00 до 15,00 руб.;

елочные гирлянды — от 15,00 до 110,00 руб. (самые дорогие — уличные пятиметровые);

бенгальские огни — от 2,00 до 6,00 руб.;

елочные игрушки — от 50 коп. до 400 руб.;

шар с символом года — 5,00 руб.

Напоследок — трдельник

После покупок самое время полакомиться новогодней выпечкой. Поодаль от сезонного рынка продаются ароматные трдельники. Горячее лакомство бывает сладким, сытным, с разными посыпками и начинками.

Сладкие — маленький за 4,00 руб., большой за 7,00 руб.;

сладкие с начинкой — маленький за 5,00 руб., большой за 8,00 руб.;

сытные — 9,00 руб.

Комаровский рынок переходит на новогодний режим работы. С 19 по 31 декабря торговые ряды будут работать без выходных. В рождественский понедельник, 25 декабря, также обещают торговлю. Первый выходной случится 1 января в следующем году, а уже 2-го числа гостей вновь ждут за покупками.

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