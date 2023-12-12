закрыть
12 декабря 2023, вторник, 22:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Оккупант снял колонну российской техники, уничтоженной на подступах к Авдеевке

2
  • 12.12.2023, 21:59
  • 4,068
Оккупант снял колонну российской техники, уничтоженной на подступах к Авдеевке

Видео.

Оккупант снял колонну российской техники уничтоженной на подступах к Авдеевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, датированной 21 ноября 2023 года, в кадр попадает не менее пяти единиц бронетехники. По словам оккупанта, каждая из бронемашин – «это братская могила».

«Вот наша техника где стоит — братская могила! Сколько здесь погибло парней, хороших ребят... Вот, что война делает», - сетует на жизнь оккупант.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун