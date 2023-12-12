Оккупант снял колонну российской техники, уничтоженной на подступах к Авдеевке 2 12.12.2023, 21:59

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Видео.

Оккупант снял колонну российской техники уничтоженной на подступах к Авдеевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, датированной 21 ноября 2023 года, в кадр попадает не менее пяти единиц бронетехники. По словам оккупанта, каждая из бронемашин – «это братская могила».

«Вот наша техника где стоит — братская могила! Сколько здесь погибло парней, хороших ребят... Вот, что война делает», - сетует на жизнь оккупант.

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