закрыть
12 декабря 2023, вторник, 23:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Новополоцке осудили протестантского пастора и служителя церкви

  • 12.12.2023, 22:59
В Новополоцке осудили протестантского пастора и служителя церкви

У пастора семеро детей.

11 декабря в Новополоцке задержали пастора протестантской «Церкви Царства Божьего» Александра Герасимовича и служителя этой церкви, местного поэта Вадима Сафонова, сообщают в соцсетях.

12 декабря над обоими мужчинами прошел суд, им присудили по 15 суток за «распространение экстремистских материалов».

У пастора Александра Герасимовича семеро детей, у Вадима Сафонова — трое, один из которых болен аутизмом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун