В Новополоцке осудили протестантского пастора и служителя церкви 12.12.2023, 22:59

У пастора семеро детей.

11 декабря в Новополоцке задержали пастора протестантской «Церкви Царства Божьего» Александра Герасимовича и служителя этой церкви, местного поэта Вадима Сафонова, сообщают в соцсетях.

12 декабря над обоими мужчинами прошел суд, им присудили по 15 суток за «распространение экстремистских материалов».

У пастора Александра Герасимовича семеро детей, у Вадима Сафонова — трое, один из которых болен аутизмом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».