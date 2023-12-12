В Новополоцке осудили протестантского пастора и служителя церкви
- 12.12.2023, 22:59
У пастора семеро детей.
11 декабря в Новополоцке задержали пастора протестантской «Церкви Царства Божьего» Александра Герасимовича и служителя этой церкви, местного поэта Вадима Сафонова, сообщают в соцсетях.
12 декабря над обоими мужчинами прошел суд, им присудили по 15 суток за «распространение экстремистских материалов».
У пастора Александра Герасимовича семеро детей, у Вадима Сафонова — трое, один из которых болен аутизмом.