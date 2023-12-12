Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи 12.12.2023, 23:12

Джо Байден

На $200 миллионов.

Во вторник, 12 декабря, президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что подписал соглашение о предоставлении Украине помощи на 200 миллионов долларов.

Об этом сообщает The Guardian с места встречи двух глав государств.

«Люди должны быть уверены, что свобода в безопасности», — сказал Байден.

Американский лидер также подчеркнул, что Зеленскому нельзя терять надежду в борьбе против России и добавил, что Конгресс США должен предоставить дополнительную помощь Украине.

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