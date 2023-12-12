закрыть
12 декабря 2023, вторник, 23:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи

  • 12.12.2023, 23:12
Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи
Джо Байден

На $200 миллионов.

Во вторник, 12 декабря, президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что подписал соглашение о предоставлении Украине помощи на 200 миллионов долларов.

Об этом сообщает The Guardian с места встречи двух глав государств.

«Люди должны быть уверены, что свобода в безопасности», — сказал Байден.

Американский лидер также подчеркнул, что Зеленскому нельзя терять надежду в борьбе против России и добавил, что Конгресс США должен предоставить дополнительную помощь Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун