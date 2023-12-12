Назван лучший футболист Беларуси 2023 года 12.12.2023, 23:39

Макс Эбонг

Он играет в чемпионате Казахстана.

24-летний полузащитник Макс Эбонг объявлен футболистом 2023 года Беларуси.

Сезон-2023 Эбонг провел в составе «Астаны», которая стала серебряным призером чемпионата Казахстана и вышла в групповой этап Лиги конференций. Игрок провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, не забив ни одного мяча.

В составе сборной Беларуси футболист отметился тремя голами в девяти матчах квалификации Евро-2024.

Полное имя Эбонга — Африд Макс Эбонг Нгоме, парень родился 26 апреля 1999 года в Витебске. Его мать — Наталья из Беларуси, отец — Эстель из Камеруна. Когда-то давно он приехал в нашу страну из столицы Камеруна Яунде и поступил в медицинский колледж, где и встретил свою будущую жену.

Однако крепкой семьи у Макса не было. В середине нулевых отец уехал на заработки в Россию, а затем вернулся в Камерун. Эстель не поддерживает никаких контактов ни с женой, ни с сыном. Последний раз Макс видел отца пятнадцать лет назад, когда навещал его в Москве.

В сентябре 2023 года Эбонг дал небольшое интервью, где поделился, среди прочего, своими карьерными планами. Парня спросили, где бы он хотел играть, если бы была возможность попасть в одну из ведущих европейских лиг.

Витебчанин упомянул чемпионат Испании и поделился амбициозной мечтой: «Что касается клуба, то, думаю, у каждого есть мечта попасть в мадридский «Реал». Для этого нужно стараться и работать. Но почему бы не помечтать об этом?»

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