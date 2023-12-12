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Зеленский назвал Байдену военные цели Украины на 2024 год

  • 12.12.2023, 23:54
Зеленский назвал Байдену военные цели Украины на 2024 год
Владимир Зеленский

Встреча президентов Украины и США проходит в Белом доме.

Украина в 2024 году хочет достичь двух военных целей. Одна из них — лишить оккупантов превосходства в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Глава государства подчеркнул, что украинские военные продвигаются вперед и в этом году смогли победить Россию в Черном море. Остатки флота оккупантов спрятали в отдаленных бухтах.

На этом фоне Украина создала экспортный коридор в Черном море, который способствует росту экономики страны и глобальной продовольственной стабильности, добавил Зеленский.

По словам президента, Украина движется в правильном направлении и он хочет обсудить с Байденом, «как укрепить такое движение».

«Особенно усиление нашей противовоздушной обороны и способности уничтожать логистику России. Наши цели на 2024 год ясны — лишить Россию превосходства в воздухе и сорвать ее наступательные операции. Это реально», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже второй день находится с визитом в США. Он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, главой МВФ Кристалиной Георгиевой, сенаторами и спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Сегодня, 12 декабря, вечером Зеленский проводит встречу с Джо Байденом в Белом доме.

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