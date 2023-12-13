Лукашисты провели обыск в доме Леонида Судаленко
- 13.12.2023, 1:06
В ноябре в отношении экс-политзаключенного возбудили новое уголовное дело.
Силовики 12 декабря пришли с обыском в дом бывшего политзаключенного Леонида Судаленко, сообщила поздним вечером 12 декабря правозащитная инициатива «Вясна Гомель».
Леонид Судаленко в соцсетях написал, что оперативники пришли по месту его регистрации — в агрогородок под Гомелем.
«Што шукалі, не казалі, мэблю ад сцен не адсоўвалі. (…) Заўтра мабыць прыйдуць шукаць „іншае садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці“ ў гарадскую кватэру. Крымінальную справу вядзе РАСК па Гомельскаму раёну», сообщил Судаленко.
Напомним, Леонид Судаленко руководил гомельским отделением правозащитного центра «Весна». Его задержали 18 января 2021 года. 3 ноября того же года его приговорили к трем годам колонии по «народной» 342-й статье за организацию протестов. 21 июля Судаленко освободился из колонии «Витьба», отбыв весь срок. Вскоре после этого он покинул Беларусь. Всего он провел за решеткой 2,5 года (день в СИЗО считаются за 1,5 в колонии).
В ноябре 2023 года стало известно, что в отношении экс-политзаключенного возбудили новое уголовное дело. На этот раз за содействие «экстремистской» деятельности.