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Пенсионерка из Молодечно «быстро, качественно и дешево» починила старый телевизор по цене четырех новых

  • 13.12.2023, 3:02
Пенсионерка из Молодечно «быстро, качественно и дешево» починила старый телевизор по цене четырех новых

Она такая не одна.

Жители Молодечно все чаще жалуются в милицию на мастеров, которые задирают цены на ремонт. Такое случилось с двумя пенсионерками, которые отдали огромные деньги за починку телевизора и компьютера, рассказали в УВД Миноблисполкома.

Выяснилось, что горожане звонят по объявлению на дверях подъезда, где им предлагают «быстро, качественно и дешево» починить их технику.

Так, 75-летняя женщина позвонила в «подъездную» компанию и вызвала мастера, чтобы устранить неполадки на компьютере. Однако она никак не ожидала, что «быстрый и недорогой» ремонт обойдется ей в 1016 рублей. Аналогичная ситуация произошла с еще одной молодечненской пенсионеркой — ей починили старый телевизор за 4 тысячи рублей. Милиция проводит проверку.

Напомним, в такие ситуации попадают и минчане. Например, одна столичная пенсионерка нашла через газетное объявление мастера и попросила его починить кнопку на телевизоре. Тот взял с клиентки 60 рублей: 5 рублей — за сломавшуюся деталь, еще 55 — за работу по ее замене. Причем так и не предоставил скидку пенсионерам, которую обещал в рекламе.

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