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Студента БелГУТ, который проводил викторины о белорусском языке, отправили на 15 суток под арест

  • 13.12.2023, 5:59
Студента БелГУТ, который проводил викторины о белорусском языке, отправили на 15 суток под арест
Кастусь Тенц

Парня задержали 8 декабря.

Студент Белорусского государственного университета транспорта Кастусь Тенц получил 15 суток ареста за распространение «экстремистских» материалов. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».

Парня задержали 8 декабря.

По данным правозащитников, Тенц устраивал мероприятия, направленные на популяризацию белорусского языка, проводил викторины, дискотеки с белорусскоязычными песнями и экскурсии в знаковые для нашей истории места.

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