Студента БелГУТ, который проводил викторины о белорусском языке, отправили на 15 суток под арест
- 13.12.2023, 5:59
Парня задержали 8 декабря.
Студент Белорусского государственного университета транспорта Кастусь Тенц получил 15 суток ареста за распространение «экстремистских» материалов. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».
Парня задержали 8 декабря.
По данным правозащитников, Тенц устраивал мероприятия, направленные на популяризацию белорусского языка, проводил викторины, дискотеки с белорусскоязычными песнями и экскурсии в знаковые для нашей истории места.