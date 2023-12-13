Сейм Польши одобрил правительство Дональда Туска 13.12.2023, 0:36

Ожидается, что Туск и члены его правительства в среду принесут присягу.

Сейм Польши во вторник вечером проголосовал за вотум доверия составу Совета министров во главе с премьер-министром Дональдом Туском.

Об этом пишет РАР.

Состав правительства поддержали 248 польских депутатов, против был 201, никто не воздержался от голосования.

Всего в правительстве Дональда Туска будет девятнадцать министров и четверо министров без портфеля.

Главой МИД снова станет Радослав Сикорский, который был на посту в 2007-2014 годах, а ныне является депутатом Европарламента. А министром по делам ЕС станет лидер партии Nowoczesna Адам Шлапка.

Министерство обороны Польши в правительстве Дональда Туска возглавит Владислав Косиняк-Камыш, лидер Польской крестьянской партии. Ее же представитель Чеслав Секерский должен стать министром сельского хозяйства.

Среди других заметных изменений – разделение министерств образования и науки, которые возглавят Барбара Новацкая из «Гражданской платформы» и Дариуш Вечорек от «Новых левых» соответственно.

Ожидается, что президент Польши Анджей Дуда приведет к присяге правительство нового премьер-министра Дональда Туска утром в среду, 13 декабря.

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