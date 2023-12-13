закрыть
13 декабря 2023, среда, 8:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лаврова и Захарову опять послали

  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 13.12.2023, 8:14
  • 2,534
Лаврова и Захарову опять послали

А где же их «величие»?

У российского начальства и его пропагандистов есть несоответствие между «надуванием щек», выставлениям себя «великой державой» и регулярными жалобами МИДа, что ему опять в чем-то отказали, каких-то «дипломатов» (с нарышкинским подбоем) откуда-то выслали, в ООН обнулили, охолостили резолюцией. И так далее.

Вышла сегодня пропагандистка, фронтвумен МИД Захарова и с тоской сообщила: «Мы получили от Дании в декабре отказ генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи в расследовании диверсий на газопроводах».

Где же ваше величие? Что же вы за неумехи такие, что вас опять «послали», Лавров, Бастрыкин и жалобная Захарова?

«Датская сторона, как и в марте текущего года, сослалась на абсурдное утверждение о том, что исполнение российского запроса якобы может поставить под угрозу безопасность Дании» - сообщила Захарова о показанном маленьким королевством «среднем пальце».

Слушайте, вы хотя бы молчали, когда вас «посылают». Что же вы на люди свою немощь выносите, великие «дипломаты» земли русской?

Смотрите, как надо. Получили ответ из Дании, пожали плечами, хлопнули рюмашку, занюхали «черняшкой» и побежали дальше по своим великим геополитическим делам. С какой-нибудь мьянмарской хунтой обниматься.

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун