Лаврова и Захарову опять послали Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

13.12.2023, 8:14

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А где же их «величие»?

У российского начальства и его пропагандистов есть несоответствие между «надуванием щек», выставлениям себя «великой державой» и регулярными жалобами МИДа, что ему опять в чем-то отказали, каких-то «дипломатов» (с нарышкинским подбоем) откуда-то выслали, в ООН обнулили, охолостили резолюцией. И так далее.

Вышла сегодня пропагандистка, фронтвумен МИД Захарова и с тоской сообщила: «Мы получили от Дании в декабре отказ генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи в расследовании диверсий на газопроводах».

Где же ваше величие? Что же вы за неумехи такие, что вас опять «послали», Лавров, Бастрыкин и жалобная Захарова?

«Датская сторона, как и в марте текущего года, сослалась на абсурдное утверждение о том, что исполнение российского запроса якобы может поставить под угрозу безопасность Дании» - сообщила Захарова о показанном маленьким королевством «среднем пальце».

Слушайте, вы хотя бы молчали, когда вас «посылают». Что же вы на люди свою немощь выносите, великие «дипломаты» земли русской?

Смотрите, как надо. Получили ответ из Дании, пожали плечами, хлопнули рюмашку, занюхали «черняшкой» и побежали дальше по своим великим геополитическим делам. С какой-нибудь мьянмарской хунтой обниматься.

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