закрыть
13 декабря 2023, среда, 8:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден назвал лучший способ наказать Путина

  • 13.12.2023, 8:35
  • 1,030
Байден назвал лучший способ наказать Путина

Президенты США и Украины провели совместную пресс-конференцию по итогам встречи.

Вечером 12 декабря в Вашингтоне президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден выступили на совместной пресс-конференции после встречи и переговоров.

Американский глава заявил: Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина выиграла войну и восстановила территориальную целостность.

Событие транслировалось на Facebook-странице Зеленского.

Первым выступил президент США.

Он отметил, что в 2022-м, когда танки Российской Федерации приблизились к Киеву, «мы не думали, что Украина продержится и месяц». «Но спустя два года вы здесь, Украина все еще стоит, это уже большая победа», – подчеркнул Байден.

«Россия потерпела неудачу в планах уничтожить Украину … Большинство 50 государств поддерживают Украину в военном, экономическом, гуманитарном контексте. Нам надо чтобы Путин терпел неудачи, поэтому лучший способ — это принять новый бюджет с помощью Украине», — сказал Байден.

Он высказал уверенность в том, что агрессию России нужно остановить. «Если мы сегодня не остановим Путина, свобода будет везде подвергаться опасности. Путин пойдет дальше. Наглые агрессоры появятся везде и будут забирать все, что хотят забрать, силой», – заявил американский лидер.

Байден заверил, что «не оставит Украину». «Американский народ тоже не оставит Украину», – добавил он.

Кроме того, политик сказал, что у него нет сомнений, что будущее Киева – в НАТО.

Зеленский напомнил, что Силы обороны нашего государства освободили уже 50% территорий, оккупированных РФ с февраля 2022 года. Также он отметил достижения наших защитников в Черном море.

«Как Украина может отдать свои территории? Это безумие. Мы говорим о живых людях, их убивают, насилуют. Отдать территорию – отдать детей. Готовы ли люди, которые говорят об этом, отдать своих детей террористам?» – задал риторический вопрос президент Украины.

Он рассказал, что вместе с Байденом обсуждал, как усилить Украину в 2024 году. В первую очередь, нашей стране нужна сильная ПВО. Также обсуждалось намерения разрушить логистические цепочки оккупационной армии на украинской территории и лишить врага преимущества в воздухе. «Кто контролирует небо, контролирует и продолжительность войны», – сказал Зеленский.

Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии относительно подготовки ко вступлению в Европейский союз, заявил он.

О дискуссиях с американскими американскими в Вашингтоне Зеленский сказал: «Все было очень продуктивно».

«Демократы и республиканцы заверили в полной поддержке – будем верить, что Украина не останется в одиночестве против террориста», – отметил глава государства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун