Байден назвал лучший способ наказать Путина
- 13.12.2023, 8:35
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Президенты США и Украины провели совместную пресс-конференцию по итогам встречи.
Вечером 12 декабря в Вашингтоне президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден выступили на совместной пресс-конференции после встречи и переговоров.
Американский глава заявил: Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина выиграла войну и восстановила территориальную целостность.
Событие транслировалось на Facebook-странице Зеленского.
Первым выступил президент США.
Он отметил, что в 2022-м, когда танки Российской Федерации приблизились к Киеву, «мы не думали, что Украина продержится и месяц». «Но спустя два года вы здесь, Украина все еще стоит, это уже большая победа», – подчеркнул Байден.
«Россия потерпела неудачу в планах уничтожить Украину … Большинство 50 государств поддерживают Украину в военном, экономическом, гуманитарном контексте. Нам надо чтобы Путин терпел неудачи, поэтому лучший способ — это принять новый бюджет с помощью Украине», — сказал Байден.
Он высказал уверенность в том, что агрессию России нужно остановить. «Если мы сегодня не остановим Путина, свобода будет везде подвергаться опасности. Путин пойдет дальше. Наглые агрессоры появятся везде и будут забирать все, что хотят забрать, силой», – заявил американский лидер.
Байден заверил, что «не оставит Украину». «Американский народ тоже не оставит Украину», – добавил он.
Кроме того, политик сказал, что у него нет сомнений, что будущее Киева – в НАТО.
Зеленский напомнил, что Силы обороны нашего государства освободили уже 50% территорий, оккупированных РФ с февраля 2022 года. Также он отметил достижения наших защитников в Черном море.
«Как Украина может отдать свои территории? Это безумие. Мы говорим о живых людях, их убивают, насилуют. Отдать территорию – отдать детей. Готовы ли люди, которые говорят об этом, отдать своих детей террористам?» – задал риторический вопрос президент Украины.
Он рассказал, что вместе с Байденом обсуждал, как усилить Украину в 2024 году. В первую очередь, нашей стране нужна сильная ПВО. Также обсуждалось намерения разрушить логистические цепочки оккупационной армии на украинской территории и лишить врага преимущества в воздухе. «Кто контролирует небо, контролирует и продолжительность войны», – сказал Зеленский.
Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии относительно подготовки ко вступлению в Европейский союз, заявил он.
О дискуссиях с американскими американскими в Вашингтоне Зеленский сказал: «Все было очень продуктивно».
«Демократы и республиканцы заверили в полной поддержке – будем верить, что Украина не останется в одиночестве против террориста», – отметил глава государства.