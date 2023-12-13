У Кремля появился опасный враг 1 Ксения Кириллова, «Крым Реалии»

13.12.2023, 8:47

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На этот раз среди российских военных.

В России появляется все больше сообщений о насилии, применяемом в отношении военнослужащих. Сюда относятся и показательные расправы над «отказниками», и «мясные штурмы», и попытки отправить на линию фронта раненных солдат. Однако жестокость в отношении людей, привыкших убивать и умеющих обращаться с оружием, может обернуться против властей, пишет Jamestown Foundation.

Кремль не решается официально объявлять вторую волну мобилизации, однако продолжает отправлять на фронт все новых новобранцев. Независимые медиа сообщают о том, что в России устраивают настоящие облавы на призывников. В нарушение закона в армию забирают даже студентов, невзирая на предъявляемые ими справки о прохождении учебы или непригодном к службе состоянии здоровья. При этом оспорить повестку у новобранцев зачастую нет возможности – их отправляют на фронт в течение одного дня, что также незаконно.

Еще одним нововведением стало изменение порядка медосвидетельствования при наборе в армию и «с учетом опыта военной операции». В Минобороны России заявили, что намерены исключить из перечня заболевания, «не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы». Точного перечня исключений в открытом доступе нет, но СМИ уже сообщают о том, что в последнее время годными признают даже сильно покалеченных войной солдат, из которых создают так называемые «инвалидные» полки. По сообщениям родственников бойцов, российских мобилизованных, направленных после ранений и заболеваний в так называемые «полки выздоравливающих», возвращают на фронт в штурмовые подразделения без прохождения военно-врачебной комиссии и квалифицированной медпомощи.

Следующей причиной недовольства военных стали так называемые «мясные штурмы», когда солдат бездумно бросают в атаку, не считаясь с потерями. Именно такое, по словам родственников военнослужащих, происходит под Авдеевкой – населенным пунктом на Донбассе, который российское командование поставило целью захватить к пресс-конференции Путина. В итоге близкие военных написали коллективную жалобу президенту, в которой указали, что мобилизованные более десяти месяцев проживают в окопах на передовой и постоянно находятся под обстрелами. После начала активной фазы наступления в ноябре, командование выпустило приказ об отправке в штурмовые подразделения военнослужащих со средней тяжестью ранений. При этом большинство личного состава не были в отпуске с момента начала мобилизации.

К тем же, кто не соглашается идти в атаку, применяются особо жестокие методы расправы. В начале декабря военнослужащего российской армии Геннадия Кискорова, который отказался возвращаться на передовую после ранения, руководители его подразделения двое суток держали привязанным к дереву – на холоде и под дождем. По словам его брата, Семена Кискорова, после двух дней пыток Геннадий сдался и согласился отправиться на задание.

Еще одним способом расправы с «отказниками» и «дезертирами» стало помещение их в ямы на 2–3 суток. Порой эти ямы рыли прямо на линии соприкосновения, под обстрелами противника. По словам самих военных, в некоторых частях сформировалась своеобразная неформальная «военная полиция» – приближенные к командирам солдаты, которые избивали и наказывали своих сослуживцев.

Конечно, «дедовщина», то есть издевательства над более младшими призывниками со стороны "бывалых" солдат, поголовно существовали в российской армии и раньше. Однако они не создавали четкого разделения военных на два лагеря «палачей и жертв» за счет своеобразной «ротации»: вчерашние новички со временем сами становились «дедами» и получали право издеваться над вновь прибывшими. В данном же случае такого механизма не существует, и разделение в армии происходит по гораздо более жесткому варианту: одни военные силой отправляют на смерть других.

Уже сегодня периодически появляются случаи, когда российские солдаты в упор расстреливают своих командиров даже за неудачные шутки. Вполне можно предположить, что последние рано или поздно решатся дать отпор не только своим командирам, но и тем, кто виноват в том, что их отправили на войну.

Параллельно с расколом в армии растет недовольство и родственников мобилизованных. Некоторым из них, к примеру, приходится самим месяцами искать тела погибших без всякой помощи от государства. Несмотря на старания властей «любой ценой» подавить протесты жен мобилизованных, они не снижают своей активности, и на днях записали видеообращение к Владимиру Путину в Телеграм-канале «Путь Домой». Родственники солдат выступают за их полную демобилизацию, называя нынешнюю бессрочную службу «узаконенным рабством».

При этом показательно, что, несмотря на постоянные попытки дискредитировать движение жен мобилизованных и объявить их «агентами Навального», большинство российского общества, похоже, относится к ним с сочувствием. К примеру, интервью с этими женщинами публикуют не только оппозиционные, но и вполне официальные российские СМИ. Так, на популярном Челябинском портале 74.ru довольно честно описаны все проблемы семей мобилизованных и абсолютная глухота власти к этим проблемам.

Пока что все это недовольство, как уже отмечалось, не принимает форму массового протеста. Серьезным сдерживающим фактором здесь являются не только репрессии, но и война, постоянно заставляющая общество консолидироваться против «общего врага». Однако по мере снижения активности боевых действий вызванные войной проблемы и новые «линии разлома» российского общества будут все чаще заявлять о себе.

Ксения Кириллова, «Крым Реалии»

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