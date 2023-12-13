«Чуда не случилось»: Z-канал раскрыл масштабы поражения войск РФ под Крынками 1 13.12.2023, 8:54

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Оккупанты попытались атаковать украинский плацдарм с трех сторон, но были разбиты.

Очередной штурм россиянами плацдарма ВСУ в Крынках (левобережная часть Херсонской области) обернулся провалом. Оккупанты 328-го десантно-штурмового полка ВС РФ попытались наступать сразу с трех сторон. Эта затея привела к большим потерям.

Такой информацией поделился российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», связанный с офицерами группировки «Днепр» ВС РФ, передает Диалог.UA.

«Сегодня (11 декабря - ред.) бойцы 328-го ДШП 104-й ДШД пытались атаковать плацдарм с трех сторон. К сожалению, чуда не случилось и преимущество противника в дальности и точности работы артиллерии и дронов на данном участке фронта привели к печальным, но вполне закономерным результатам», - сообщил военный ресурс РФ.

По его данным, потери российской группировки в той операции составили 20 убитыми.

Помимо этого, ВСУ сожгли один российский танк, две БМД-2, а также один БТР-82А.

Z-канал обвиняет в случившемся командующего группировкой «Днепр» генерала ВС РФ Теплинского, который на Херсонском направлении использует тактику так называемых «мясных штурмов».

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